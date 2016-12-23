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Kocaeli’de öğrenci temsilcileri buluştu

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Kocaeli’de öğrenci temsilcileri buluştu
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi’ne bağlı olarak faaliyet gösteren Akademi Üniversite, Kocaeli Üniversitesi’nde faaliyetlerini sürdüren öğrenci kulüpleriyle bir araya geldi.

Toplantıya katılan Kocaeli Üniversitesi öğrenci kulüplerinin yöneticileri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni her zaman yanlarında görmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, böyle bir kentte üniversite öğrencisi olmanın kendileri için şans olduğunu kaydetti.

 

PROGRAM ANTİKKAP’DI YAPILDI

Akademi Üniversite biriminin organize ettiği “Kocaeli Üniversitesi Tanışma ve İşbirliği Geliştirme Programı” önceki gün Antikkapı Restaurant’ta gerçekleştirildi. Toplantıya Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ali Bilgi, Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Eyüp Ensar Demir, Spor Şube Müdürü Ziyaülhak Sarıgül, Akademi Üniversite Birim Sorumlusu Metin Geldeş ile Kocaeli Üniversitesi’nde faaliyet gösteren kulüplerin yöneticileri katıldı.

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