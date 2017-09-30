Cumhuriyet Başsavcılığının kararına istinaden Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Gebze ilçesinde 26 Eylül tarihinde düzenlenen operasyonda 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyette sorgularına devam edildiği ve önümüzdekı günlerde adli merciilere sevk edileceği ögrenildi.
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Kocaeli'de PKK operasyonu: 2 gözaltı
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına 25 Eylül günü yapılan bir ihbar üzerine PKK/KCK Terör Örgütü üyesi olduğu değerlendirilen 2 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
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