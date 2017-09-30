Kocaeli'de PKK operasyonu: 2 gözaltı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına 25 Eylül günü yapılan bir ihbar üzerine PKK/KCK Terör Örgütü üyesi olduğu değerlendirilen 2 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığının kararına istinaden Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Gebze ilçesinde 26 Eylül tarihinde düzenlenen operasyonda 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyette sorgularına devam edildiği ve önümüzdekı günlerde adli merciilere sevk edileceği ögrenildi.