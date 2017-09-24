Kocaeli'de trafik kazası: 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Çamlıtepe Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde Davut Günder'in kullandığı 34 KE 6048 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen S.T. idaresindeki 41 R 9955 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Daha sonra savrulan Günder'in kullandığı araç, istinat duvarının üzerindeki korkuluk demirlerine çarparak durabildi. Kazada yaralanan Günder, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
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