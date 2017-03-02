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Kocaeli'de TÜBİTAK personeli FETÖ'den tutuklandı

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Kocaeli'de TÜBİTAK personeli FETÖ'den tutuklandı
Kocaeli’de devam eden FETÖ/PDY operasyonları kapsamında 1 TÜBİTAK personeli tutuklandı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ/PDY operasyonları kapsamında 16 Şubat tarihinde düzenlenen operasyonda 24 TÜBİTAK personeli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan personellerden emniyette işlemleri tamamlanan 9 kişi daha Kocaeli Adliyesi’ne getirildi. Şüphelilerden 1 kişi tutuklanırken 8 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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