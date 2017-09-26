“Kocaeli’de üvey evlat muamelesi görüyoruz”

Kuruluşu şehrimizde olan, Yalnızca Barışa Tarafız Derneği düzenlediği basın açıklamasında, “50 ülkeden 1000 kişilik bir sanatçı kadrosunun ağırlamayı planladık fakat yerel belediyelerin sanata destek olamayacağı cevabını aldık. Bu şehirde üvey evlat muame

Kuruluş Merkezi Kocaeli olan, Yalnızca Barışa Tarafız Derneği Yelken Kulübü’nde düzenlediği basın toplantısı ile birlikte kuruluştan günümüze yaptıklarını ve yeni sezonda yapmayı planladıklarını anlatan bir basın açıklaması düzenledi. Yalnızca Barışa Tarafız Derneği Genel Başkanı Vedat Çalık projelerini anlatırken, şehrimizde 1000 kişilik bir sanatçı topluluğu ile Barış ve hoşgörü müzesi açmak istediklerini fakat yerel belediyelerin böyle bir vizyona sahip olmadığını kendilerine, ‘biz sanata bu kadar önem veremeyiz, bu desteği tabanımıza anlatamayız’ cevabı aldıklarını belirtti.

50 ÜLKEDE ÇALIŞIYORUZ

Yalnızca Barışa Tarafız Derneği Genel Başkanı Vedat Çalık, “Kocaeli’de birçok STK’nın kurucu üyeliğini yaptım. 2011 ile birlikte Yalnızca Barışa Tarafız Derneği’ni kurduk. Derneğimiz 12 kişi ile Kocaeli’de kuruldu. Kuruluşumuzun ilk yılında 350 akademisyen ile 15 şehirde, Kocaeli’yi ve kendimizi ve şehrimizi tanıttık. Sadece sanatsal değil, 5 yıl aralıksız olarak farklı kültürlerden insanları buluşturduk. Ayrıca geçtiğimiz yıl Oxfor’dan önemli akademisyenleri ve öğrencilerini ağırladık. Şu anda Dünyanın 50 ülkesinde barış temalı çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

GERÇEKLEŞTİREMEDİKLERİMİZ İÇİN ÖZÜR DİLİYORUM

Dünyanın en büyük hoşgörü sergisini açacaktık. 100 kişiyi Kocaeli’de konaklatacaktık. Biz sadece bu sanatçıların gezdirilmesini ve İnterteks alanının bize tahsis edilmesini istiyorduk. Bu talebimiz yerelde karşılık bulmadı. Çok uluslu barış müzesi kurmak için yola çıktık. Doğrudan sürdürülebilir bir müze istemiştik. Her yıl yapılan sanat eserini kentimize armağan edip Kocaeli’ye kazandıracaktık. Gerçekleştiremediğimiz her proje için Kocaeli halkından özür diliyorum” ifadelerine yer verdi.

SANATI TABANLARINA ANLATAMAZLARMIŞ

Çalık daha sonrasında 1000 kişilik uluslararası bir sanatçı topluluğunu ilimizde ağırlamak istediklerini fakat yerel belediyelerin ilgili müdürlerinden gerekli desteği görmek yerine bu sanat yatırımını tabanlarına anlatamayacakları ve sanata bu kadar destek veremeyiz cevabı aldıklarını söylerken, “Bildirge ve manifestomuz çevresinde dünya sanatçıları bir araya geliyor. Hiçbir kuruluşun kuyruğuna takılmadan kentimiz için bir STK yaratıyoruz. Kente Barış müzesi kazandırmak, Bin sanatçıyı Kocaeli’ye getirmek istiyoruz. 3 Belediyeye biz bu konuyu açtık. İlgili müdürlerle toplantı yaptık. Fakat toplantıda ilgili müdürler biz sanata çok fazla önem veremiyoruz bu yatırımı tabanımıza anlatamayız gibi cevaplar veriyorlar. Kentimizde üvey evlat gibi görülüyoruz” şeklinde konuştu. Selin BECER