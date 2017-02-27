Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Karamürsel'de jandarmanın düzenlediği operasyonda 1 kilo esrar ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı

Karamürsel'de jandarma ekipleri, bu sabah Avcıköy'de F.Ç.'nin evine baskın düzenledi. Bir süreden bu yana takibe alınan F.Ç.'nin evinde yapılan aramada evin çeşitli yerlerine zulalanmış 1 kilo esrar ile 1 tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan F.Ç. jandarma komutanlığına götürülürken, soruşturma başlatıldı.