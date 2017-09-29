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Kocaeli'de yakalanan 12 zehir taciri tutuklandı!

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Kocaeli'de yakalanan 12 zehir taciri tutuklandı!
250 polisle uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 kişi tutuklandı

Polis köpekleri eşliğinde evlerde yapılan aramalarda yangın tüpleri içine zulalanmış şekilde 13 kilo 960 gram Afyon sakızı, 1 kilo 740 gram metamfetamin, 531 gram eroin, 135 gram esrar, 150 adet extacy hap ele geçirilmişti. Operasyonda evlerinde ve üzerlerinde uyuşturucu yakalan aralarında uyuşturucu kullanıcılarının da olduğu 48 kişi gözaltına alınmıştı.

 

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Operasyonlarda gözaltına alınan ve daha sonra işlemleri tamamlanan uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen 12 kişi ise sabah saatlerinde Körfez Adliyesine sevk edilmişti. Şahıslar adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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