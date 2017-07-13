Kocaeli’de yaprak dökümü Pehlivanlar bir bir gitti!

Kırkpınar’a 25 yıl önce damga vuran ve 12 Başpehlivanlık 3 altınkemer alan Kocaelili (Karamürselli Aydın Demir ve Ahmet Taşçı) pehlivanlar artık Kırkpınar’da ses getirmez oldu

İşte yağlı güreşe ilgisizlik son dönem Kocaeli’nde yetişmekte olan genç pehlivanların Ordu ve Antalya’ya kaptırılması ile gün yüzüne çıktı. Gölcüklü Nedim Gürel Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor’da kaynayan kazan sonucu Recep Kara tarafından Ordu Belediyespora götürüldü.