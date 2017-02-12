Kocaeli’de1850 kamera güvenliği sağlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’deki 175 lokasyona yerleştirdiği bin 850 kamera ve 400’ü aşkın güvenlik personeli ile gasp, hırsızlık, intihar, trafik kazası, silahlı kavga gibi olaylara anında müdahale edilmesini sağlıyor.

Güvenlik kamerasına yansıyan olaylar izleme merkezinde tespit edilip yetkili kurumlara iletiliyor. Büyükşehir güvenlik ekipleri ayrıca sıkıntı yaşayan vatandaşlara, sokakta zor durumda kalan hayvanlara da bu sayede yardım eli uzatıyor. 400’ü aşkın güvenlik personeli ise olayların önüne geçmek için kameralardan izlenen görüntüler sayesinde olaylara anında müdahale edilmesini sağlıyor.

360 DERECE DÖNEBİLİYOR

Kameralar özellikle Seka Park alanı, Marina bölgesi, otopark alanları, Büyükşehir Belediyesi’ne ait birimlerin kulanım alanları, Kocaeli Fuarı, Yaya Köprüleri ve iskeleler gibi alanlarda konuşlandırıldı. 360 derece dönebilen güvenlik kameraları en az 2 mega piksel görüntü kalitesi ve yakınlaştırma özelliği ile olayları daha net bir şekilde izleme imkanı sağlanıyor.

OTOPARKTAKİ ŞÜPHELİ

Büyükşehir Belediyesi’nin güvenlik kameralarında kent genelinde birçok vaka ile karşı karşıya kalınıyor. Silahlı yaralanmalar, araç gaspı, köprülerde intihar, trafik kazaları kameralardan tespit edilen olaylardan bazıları. Kameralara takılan bu olaylardan birisi ise önceki günlerde gerçekleşti. Büyükşehir Belediyesi’nin arkasındaki otoparkta gece 03.00 sıralarında şüpheli bir kişinin olduğu kameralar ile tespit edildi. Kamerada şüpheli kişinin araçları gözlemlediği ve gasp yapacağı anlaşıldı. Büyükşehir güvenlik ekipleri anında gasp yapacak kişiye müdahale ederek polis ekipleri ile beraber, şüphelinin yakalanmasını sağladı.

HAYVANLARA DA YARDIM ELİ UZATILIYOR

Büyükşehir Belediyesi güvenlik ekipleri kameralar ile bomba şüpheli çantaları, silahlı yaralanmalar gibi adli olayları yetkili kurumlara iletirken ayrıca zorda kalmış vatandaşlara da yardım eli uzatıyor. Güvenlik ekipleri, engelli ve yaşlı vatandaşların yaşadığı sıkıntıları kameradan fark edip yardım da ediyor. Ayrıca sokakta kalmış, yaralanmış sokak hayvanlarına da fark edildiğinde Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne ulaşıp yardım edilmesini sağlıyor.