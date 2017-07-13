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Kocaeli'deki kaç tane otomobil var?

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Kocaeli'deki kaç tane otomobil var?
TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Kocaeli'de trafikte olan araç sayısı 366 bin 599 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 21 milyon 556 bin 827 adet taşıtın %53,8’ini otomobil, %16,4’ünü kamyonet, %14,1'ini motosiklet, %8,3’ünü traktör, %3,9’unu kamyon, %2,2’sini minibüs, %1’ini otobüs, %0,3’ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

 

EN FAZLA OTOMOBİL TRAFİKTE

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Mayıs ayı sonu itibarıyla Doğu Marmara bölgesinde illeri bakıldığında ise Kocaeli’de araç sayısı 366 bin 599 oldu. Araç türlerine bakıldığında ise 214 bin 609 otomobil, 8 bin 213 Minibüs, 7 bin 228 Otobüs, 70 bin 431 Kamyonet, 22 bin 738 Kamyon, 25 bin 872 Motosiklet, 16 bin 411 Traktör, bin 097 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

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