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Kocaeli’deki projeler artık cebinizde!

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Kocaeli’deki projeler artık cebinizde!
İlimizdeki 73 markalı konut projesi, 3DKonut.com sitesi üzerinden ev sahibi olmak isteyenler sunuluyor. Vatandaşlar, cep telefonlarına yüklenecek programla projelerle ilgili tüm detaylara ulaşabiliyorlar

81 şehirden 2 binin üzerinde inşaat firmasına ait, 5 bin markalı konut projesini bir arada sunan 3DKonut.com, mobil versiyonunda kullanıcılarına önemli bir kolaylık sunuyor. Mobil cihazlarından siteye giren kullanıcılar, ilgi duydukları projeyi harita üzerindeki tüm lokasyon detaylarıyla görürken, sayfadaki yol tarifi özelliği sayesinde, açılan harita üzerinden navigasyona bağlanarak, kaybolmadan proje alanına kolayca ulaşabiliyor.

 

DETAYLAR AYNI SAYFADA!

3DKonut.com’un proje sayfasında, markalı konut projesiyle ilgili video ve resim galerisinden kat planlarına, daire fiyatlarından yatırım analizlerine kadar tüm bilgiler bir sayfada sunuluyor. Kullanıcılar proje sayfasının haritalar kısmında ise, yakınındaki hastane, okul, kreş, alışveriş merkezi, kamu kurumları ve diğer markalı konut projeleri gibi lokasyon hakkında merak edilen her şeyi oturdukları yerden görebiliyor.

 

73 PROJE SAYFADA

Kocaeli’deki 73 markalı konut projesini bir arada sergileyen 3DKonut.com sitesi, kullanıcılarına haritadan lokasyon bazlı seçim yapma olanağı sunuyor. 3DKonut.com’u ziyaret edenler, Kocaeli haritası üzerinde belirledikleri bölgenin tüm markalı konut projelerini tek ekranda görebiliyor.

 

KOLAY ULAŞIM İMKANI

Ziyaretçilerinin yüzde 90’ının mutlaka projeye bir de harita üstünde baktıklarını söyleyen 3DKonut.com Genel Müdürü Aybars Görpe, ev almayı planlayanlar sadece projedeki mimari ve sosyal özellikleri değil, o projenin bulunduğu lokasyon özelliklerini de dikkate alıyor” dedi. Sitenin mobil versiyonundaki yol tarifi uygulaması, kullanıcıların, Kocaeli’de seçtikleri projeye en kolay yoldan ulaşımlarını sağlıyor. 

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