Kocaeli’den Kars’a sıcacık temas

Yeşil Siyahlılar, Kars Sarıkamış İnkaya İlköğretim Okulu öğrencilerine Kocaelispor beresi ve atkısı gönderdi. Hediyelerini alan Karslı öğrenciler büyük bir mutluluk duyarken, sınıflarını Yeşil Siyah renkleri ile inletti. Minik öğrenciler toplu halde verdikleri resim ile de Kocaelisporlu olduklarını haykırdı.
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Etiketler: Kars, Kocaelispor, Sarıkamış
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