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Kocaeli'den sınıra tank sevk edildi

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Kocaeli'den sınıra tank sevk edildi
Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında İstanbul'dan gelen zırhlı personel taşıyıcıları, Kocaeli'den demiryolu ile sınıra sevk edilmeye başlandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Özgür Suriye Ordusu ile birlikte Suriye’de sürdürdüğü askeri harekat için İstanbul’dan gelen 18 Akıncı Zırhlı Muharebe Aracı (ZMA), demiryolu ile sınıra sevk edilmek üzere karayolu ile Kocaeli’ne getirildi. Kartepe ilçesindeki tren istasyonuna gelen 18 ZMA, tırlardan indirilerek vagonlara yüklendi. Demiryolu ile Gaziantep’e gidecek olan ZMA’ların daha sonra karayolu ile Suriye’ye gönderileceği öğrenildi.

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