Türk Silahlı Kuvvetlerinin Özgür Suriye Ordusu ile birlikte Suriye’de sürdürdüğü askeri harekat için İstanbul’dan gelen 18 Akıncı Zırhlı Muharebe Aracı (ZMA), demiryolu ile sınıra sevk edilmek üzere karayolu ile Kocaeli’ne getirildi. Kartepe ilçesindeki tren istasyonuna gelen 18 ZMA, tırlardan indirilerek vagonlara yüklendi. Demiryolu ile Gaziantep’e gidecek olan ZMA’ların daha sonra karayolu ile Suriye’ye gönderileceği öğrenildi.
- BIST 76.972
- Altın 128,025
- Dolar 3,5120
- Euro 3,6706
- Kocaeli : 6 °C
- İstanbul : 6 °C
- Sakarya : 6 °C
- KOSGEB’in 50 bin liralık faizsiz kredisine şikayet var!
- Semih Barış, hem başkan hem değil
- Rizeliye yuh olsun! Nedir bu Atatürk düşmanlığı?
- İbret dolu yaşanmış "Alkol" hikayeleri...
- Müteahhit para verince intihar etmekten vazgeçti!
- Küçükkaya: Cumhuriyetin ilk kalesi İsmet Paşa
- İzmit Protestan Kilisesi, Noel'i kutladı
- Kocaeli’de binlerce vatandaş teröre lanet için yürüdü
- Kocaeli'den sınıra tank sevk edildi
- Un var, yağ var, helva da var... Bir de tesis olursa varyaaa!
- MHP de terör mitingine katılmadı... İşte gerekçe!
- CHP, terör yürüyüşüne neden katılmadı?
- Yargı 2016'da çok değişti!
- Pamukkale Turizm’den anlamlı indirim kararı
- Bakan Fikri Işık’tan Karamürsel ziyareti
Kocaeli'den sınıra tank sevk edildi
Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında İstanbul'dan gelen zırhlı personel taşıyıcıları, Kocaeli'den demiryolu ile sınıra sevk edilmeye başlandı.
Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Müteahhit para verince intihar etmekten vazgeçti!Körfez'de 3 katlı inşaatın çatısına çıkarak intihar edeceğini söyleyen 42 yaşındaki H.D., müteahhit para yardımında bulununca indi.
Kocaeli'den sınıra tank sevk edildiSuriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında İstanbul'dan gelen zırhlı personel taşıyıcıları, Kocaeli'den demiryolu ile sınıra sevk edilmeye başlandı.
Kandıra yolunda feci kaza: 1'i hamile 4 yaralıİzmit Kandıra yolu Çayırköy mevkisinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri hamile olmak üzere 4 kişi yaralandı.
Kamyon lastiklerini çaldılarKörfez'de bir nakliye firmasının deposuna giren hırsızlar 10 kamyon lastiğini ve lastik takma makinesini çaldı.
Park halindeki TIR’dan çıkan dumanlar mahalleliyi korkuttuKocaeli'nin Körfez ilçesinde park halindeki TIR'dan çıkan duman korkuya neden oldu.
SİNEMALAR
- İzmit Sinemalarında 23-29 Aralık 2016 seanslarıİzmit Sinemalarında 23-29 Aralık 2016 seansları
- İzmit Sinemalarında bu hafta: Vizyonda 4 yeni filmİzmit sinemalarında bu hafta 2 yabancı, 2 yerli olmak üzere toplam 4 yeni film vizyona girdi.
- İzmit sinemalarında bu hafta: 4 yeni film vizyondaİzmit sinemalarında bu hafta 2 yerli, 2 yabancı film vizyona girdi.
- İzmit Sinemalarında bu hafta: Vizyonda 5 filmİzmit Sinemalarında bu hafta: Vizyonda 5 film
SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
- Nohuttan yoğurt mayası nasıl yapılır?Burada sizlere nohuttan doğal yoğurt mayasının nasıl yapıldığını aktaracağız.
- Şekerin 100 zararı!Prof. Dr. Canan Efendigil Karatay, 2011 yılında yazdığı "Bilimsel Gerçeklerle Kilo Vermenin ABC'si: Karatay Diyeti" kitabının 41-44 Sayfalarında ŞEKERİN ZARARLARINI aynen şu şekilde açıklamıştır.
- Sağlıklı yaşama ilk adım: Mutfağın hazırlanması: Karatay mutfağına dönüşümBeslenmeyle ilgili tüm bilgilerimize reset atıp önyargılarımızdan kurtulup sonra adeta ders çalışır gibi Karatay Diyeti kitabını okuyup özümsedikten sonra iş uygulamaya geldi.
- Güvensizliği tespit edilen 43 ürün için toplama kararı!Bu kapsamda aralarında elektrikli ısıtıcı, priz, el feneri, ocak, kaynak makinesi ve muhtelif kabloların bulunduğu marka ve modelleri belirlenen 43 ürün için toplatma kararı verildi.
- Felaketin boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı!
- Köy yolları yaz-kış ayrı güzel
- 100 semazen 100 sazende ile sema...
- Yiyeceklerinizi uzun süre tutmak için tüyolar
12345678
- İzmit'te gökkuşağı keyfi
- Halk "Cahil olun" dedi terfiyi kaptı!
- İzmitli şarkıcının tıklanma rekorları kıran klibi!
- 4 kişilik kamyonette balık istifi gibi öğrenci taşıdı
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim