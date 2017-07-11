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Kocaelili asker hain saldırıda yaralandı

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Kocaelili asker hain saldırıda yaralandı
Hain saldırıda Darıcalı askerimiz yaralandı

Erzincan-Erzurum karayolu üzerinde, Erzincan Üzümlü ilçesi Avcılar köyü mevkiinde askeri aracın geçişi sırasında meydana gelen patlama neticesinde hafif yaralanan 3 jandarma personeli, Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Akerlerin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtilirken Emrah Hamamcı isimli askerin Darıca'da Bağlarbağı mahallesinde ikamet ettiği öğrenildi. 

 

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Üzümlü ilçesi Avcılar köyü mevkiinde 09.07.2017 tarihinde askeri aracın geçişi sırasında meydana gelen EYP saldırısıyla ilişkin yapılan inceleme ve istihbari çalışmalar neticesinde bir kişi gözaltına alındı.

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