Kocaelili Galericiler, Başbakan Yıldırım'a zammı soracak

MTV’ye yapılan yüzde 40’lık zamla ilgili tartışmalar sürüyor

Kocaeli Galericiler Sitesi esnafı Motorlu Taşıt Vergisi’ne yapılan yüzde 40’lık zammı yüksek buldu. Galerici esnafı açıklanan bu zammın yeniden ele alınmasını ve indirilmesini istiyor. Alınan kararın ikinci el otomobil ticaretini olumsuz etkileyeceğini söylüyor. Zammın yeniden gözden geçirilmesini isteyen galericiler, uygulamanın makul bir seviyeye çekilmesini talep ediyor.

KONU BAŞBAKANA İLETİLECE

Kocaeli Motorlu Taşıt Satıcıları Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifi Başkanı Emin Birlik de açıklanan zam oranının olumsuz etkileri beraberinde getireceğini söyledi. Birlik, bugün saat 13.30’da Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla Emex Otel’de düzenlenecek sivil toplum kuruluşları toplantısında konuyu kendilerine ileteceklerini ve düzenleme yapılmasını beklediklerini dile getirdi.

1-3 yaş arası araçların eski ve yeni MTV miktarları

Motor Hacmi Eski Yeni

1300 646 TL 904 TL

1301-1600 1.035 TL 1.449 TL

1601-1800 1.827 TL 2.557 TL

1801-2000 2.878 TL 4.029 TL

2001-2500 4.317 TL 6.043 TL

2501-3000 6.019 TL 8.426 TL

3001-4000 14.411 TL 20.175 TL

4001 ve yukarı 23.586 TL 33.020 TL