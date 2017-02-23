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Kocaelili yeni kimliklere pek rağbet etmedi

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Kocaelili yeni kimliklere pek rağbet etmedi
Yeni kimlik kartlarının dağıtımında daha hızlı ve uzun kuyrukların azaltılmasına yönelik olarak mesai saatleri uzatılmıştı. Kocaeli Valilği vatandaşları yeni kimliklerini almaları için uzatılan saat dilimlerinde de ilgili yerlere davet etti.

Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ve Nüfus Hizmetleri Kanununda yapılan değişiklikle T.C. Nüfus Cüzdanlarının T.C. Kimlik Kartları ile değiştirilmesine ülke genelinde 02.01.2017 tarihinden itibaren başlanmıştı. 3 ila 3,5 yıl içerisinde dağıtımının tamamlanması tahmin edilirken kişiler, yeni kimliklerini alana kadar mevcut kimliklerini kullanabilecekler.

 

MESAİ SAATLERİ UZATILDI

Vatandaşların T.C. kimlik kartlarını zamanında alabilmeleri için Kocaeli’nin il ve ilçe nüfus müdürlüklerinde,  7 Şubat gününden itibaren hafta içi 08.30-19.00’a kadar, hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri 09.00- 17.00 saatleri arasında fazla mesai yapılarak, hizmet veriliyor.

 

İNTERNETTEN RANDEVU

Ayrıca vatandaşların Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne ait htt://ekimlikrandevu.unv.gov.tr internet adresinden veya 199 nolu telefondan randevu alarak T.C. kimlik kartı başvurusunda bulunabilir. Başvuru sonrasında da başvurusunun hangi safhada olduğuna ilişkin yine aynı internet sitesinden sorgulama yapılabilir.

 

İLGİ AZ

Kocaeli Valiliği’nden alınan bilgiye göre, mesai saatlerinin uzatıldığı hafta sonu ve hafta için 17.00-19.00 saatleri arasında vatandaşların ilgisinin azlığı gözlemlendi. Sorunsuz bir şekilde yeni kimlik kartlarının dağıtımının sağlanması için kişilerin mesai saatleri içinde ilgili yerelere müracaat etmeleri valilik tarafından önemle duyuruldu

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Yorumlar
hüsnü
23 Şubat 2017 Perşembe 15:23
15:23
12 ocakta başvurdugumuz yeni kimlik kartı hala konturol ettigimizde başvuru alınmıştır yazıyor başvuranların kimliklerini yollayamadıktan sonra mesai saatini uzatılsa nolur kart basım işini hızlandırsalar daha iyi olur
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