Kocaelim Gayrimenkul’de sürpriz doğum günü

Kocaelim Gayrimenkul çalışanlarından Handan Mia Okur için mesai arkadaşları sürpriz doğum günü hazırladı. Oldukça mutlu olan Okur, herkese teşekkür etti

Körfez Kuzey Mahallesi'nde ikamet eden, Kocaelim Gayrimenkul çalışanlarından Handan Mia Okur için mesai arkadaşları sürpriz bir doğum günü partisi düzenledi. Düzenlenen doğum günü partisi için özel bir pasta yaptırıldı. Kendisi için hazırlanan pastanın üzerindeki mumları bir bir söndüren Handan Mia Okur'a, yanında bulunan iş yeri sahibi Hakan Sin, çalışanlar Bora Aydemir, Serkan Ersan, Ömer Ersan, Emre Çorlu, Esra Silo, Furkan Akyol, Emre Gökbayrak 'İyi ki doğdun Handan' diye alkışlarla tezahüratta bulundu.

TEŞEKKÜR ETTİ

Mutlu olduğunu dile getiren Handan Mia Okur, “Bu güzel ve özel günümde beni yalnız bırakmayan başta ailem ve iş yeri arkadaşlarım olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Mutluluğuma mutluluk katan herkes benim için önemlidir” şeklinde konuştu.