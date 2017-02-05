Yapılan operasyonlar kapsamında 10 şüpheli gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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- Kocaeli’nde DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı
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Kocaeli’nde DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı
Türkiye genelinde DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube (TEM) ekipleri Kocaeli'nde eş zamanlı baskınlar düzenledi.
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Kocaeli’nde DEAŞ operasyonu: 10 gözaltıTürkiye genelinde DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube (TEM) ekipleri Kocaeli'nde eş zamanlı baskınlar düzenledi.
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