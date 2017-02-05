  • BIST 88.390
  • Altın 144,996
  • Dolar 3,6928
  • Euro 3,9848
  • Kocaeli : 12 °C
  • İstanbul : 10 °C
  • Sakarya : 12 °C

Kocaeli’nde DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

»
Kocaeli’nde DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı
Türkiye genelinde DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube (TEM) ekipleri Kocaeli'nde eş zamanlı baskınlar düzenledi.

Yapılan operasyonlar kapsamında 10 şüpheli gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. 

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Osmangazi Köprüsünde kaza: 1 ölü en az 3 yaralı04 Şubat 2017 Cumartesi 15:49
  • Polisi görünce kaçan şahsın üzerinden çıktı!04 Şubat 2017 Cumartesi 14:08
  • İnşaat işçisi hastanede yaşamını yitirdi04 Şubat 2017 Cumartesi 10:33
  • Kocaeli’de 11 kişi FETÖ’den tutuklandı04 Şubat 2017 Cumartesi 07:56
  • Dul maaşını tırnakçıya kaptırdı04 Şubat 2017 Cumartesi 07:52
  • Körfez'de mühendise silahlı saldırı!04 Şubat 2017 Cumartesi 07:47
  • Kamyonet tarlaya uçtu: 5 yaralı03 Şubat 2017 Cuma 15:57
  • Dilovası'nda TIR devrildi!03 Şubat 2017 Cuma 15:52
  • Zehir yetiştiricileri hakkında hakim kararını verdi!03 Şubat 2017 Cuma 15:39
  • Asker eğlencesinde silahlar çekildi: 1 yaralı03 Şubat 2017 Cuma 15:10
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim