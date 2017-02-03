  • BIST 88.390
  • Altın 144,897
  • Dolar 3,6928
  • Euro 3,9848
  • Kocaeli : 5 °C
  • İstanbul : 8 °C
  • Sakarya : 5 °C

Kocaeli'nin dev yatırımı Cumhurbaşkanına sunuldu

»
Kocaeli'nin dev yatırımı Cumhurbaşkanına sunuldu
Kocaeli’de gerçekleşen ve yapılması planlanan inşaat projeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ulaştırılması için Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı Yalçın Topçu’ya takdim edildi.

Topçu’ya, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki makamında gerçekleşen ziyarette Burçin Şahin, Muhammet Al Kattan ve Ruhi Karaalp yer aldı.

 

ERDOĞAN’A SUNULACAK

Bu büyük inşaat projelerinin ortakları Şahin, Kattan ve Karaalp, bugüne kadar gerçekleşen inşaat projeleri ve gelecekte yapılması muhtemel yeni projelerinin dosya halinde teslim edildiği Yalçın Topçu, projeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunacağını söyledi.

 

AÇILIŞA DAVET ETTİLER

Gerçekleşen görüşmede Karaalp sonlanan projeler ile ilgili brifing verirken, gerçekleşmesi planlanan büyük projeleri de taslak halinde Topçu’ya anlattı. Gerçekleşen görüşmede Şahin, Kattan ve Karaalp devam eden projelerin açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Başdanışmanı Topçu'yu da davet ettiler.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cami cemaati Küçükkaya'yı dinledi03 Şubat 2017 Cuma 08:13
  • Dr. Yavilioğlu: 66 yılda 50 hükümet değiştirmişiz!03 Şubat 2017 Cuma 08:07
  • CHP İl Başkanı Sarıbay: Ankara'ya hesabı sorarım!03 Şubat 2017 Cuma 07:59
  • Kartepe’de hastane yok, AKP’li Kandaz’ın övündüğü şeye bak!02 Şubat 2017 Perşembe 17:15
  • Gün bitti, saat bitti, milletin sabrı bitti, ama bizim tramvay bitmedi02 Şubat 2017 Perşembe 17:15
  • “HAYIR” demenin ceremesi!..02 Şubat 2017 Perşembe 17:15
  • AKP Derince’de hedef yüzde 7002 Şubat 2017 Perşembe 12:19
  • Haydar Akar, Başbakana o soruları sordu!02 Şubat 2017 Perşembe 09:55
  • Tehlikenin farkında değiliz, herkes lay lay lom!01 Şubat 2017 Çarşamba 17:15
  • DSP’den Gökçe’ye hayırlı olsun ziyareti01 Şubat 2017 Çarşamba 15:30
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim