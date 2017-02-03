Kocaeli'nin dev yatırımı Cumhurbaşkanına sunuldu

Kocaeli’de gerçekleşen ve yapılması planlanan inşaat projeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ulaştırılması için Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı Yalçın Topçu’ya takdim edildi.

Topçu’ya, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki makamında gerçekleşen ziyarette Burçin Şahin, Muhammet Al Kattan ve Ruhi Karaalp yer aldı.

ERDOĞAN’A SUNULACAK

Bu büyük inşaat projelerinin ortakları Şahin, Kattan ve Karaalp, bugüne kadar gerçekleşen inşaat projeleri ve gelecekte yapılması muhtemel yeni projelerinin dosya halinde teslim edildiği Yalçın Topçu, projeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunacağını söyledi.

AÇILIŞA DAVET ETTİLER

Gerçekleşen görüşmede Karaalp sonlanan projeler ile ilgili brifing verirken, gerçekleşmesi planlanan büyük projeleri de taslak halinde Topçu’ya anlattı. Gerçekleşen görüşmede Şahin, Kattan ve Karaalp devam eden projelerin açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Başdanışmanı Topçu'yu da davet ettiler.