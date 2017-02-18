Kocaeli'nin en büyük sorunu: KENTSEL DÖNÜŞÜM

Beytül Kebap Restoran’da Kocaeli’nde İnşaat Sektörünün Yükselişi konuşuldu.

Kocaeli Müteahhitler Birliği Derneği (KMB) dün Fuar içinde bulunan Beytül Kebap Restoran’da düzenlenen ‘Kocaeli’de İnşaat Sektörünün Yükselişi’ isimli programa KMB Derneği Başkanı Zekai İren ve dernek yönetim kurulu üyeleri, İŞKUR İl Müdürü Ulvi Yılmaz, Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet Ersan Aytaç, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın ve Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Ahmet Pekin katıldı.

“TALEPLERİMİZ VAR”

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Kocaeli Müteahhitler Birliği Derneği Başkanı Zekai İren yaptığı konuşmasında, “Bugün hem sizinle beraber olmak hem de sektörümüzün sorunlarını konuşmak için buradayız. Biz Ankara’da yaptığımız toplantılarda sektörümüzle ilgili sorunlarımızın üzerinde durduk ama burada daha çok kentimizin sorunlarını konuşacağız. Müteahhitler olarak devletimiz ve hükümetimizden bazı taleplerimiz var. Bunun en temel sebebi yaptığımız işi daha iyi yapmaktır. Bu hizmet yasasının çıkarılması sonrasında çok daha verimli çalışmalar yapacağımıza inanıyorum” dedi.

“İMARA DAİR SIKINTILARIMIZ VAR”

Uzun zamandır konuştuğumuz konulardan bir tanesi kentsel dönüşüm projesidir diyen İren, “1 yıldır bu konu ile ilgili kentimizde 5 tane çalıştay yaptık ve bu çalıştaylardan bir rapor çıkardık ve raporu Ankara’ya sunduk. Kocaeli, Ankara’da herkesin gözünde çok farklı bir şehir olarak görülüyor. Ancak uzun zamandır kentimizde imara dair sıkıntılarımız var. Bu sıkıntılarımızı çözmek için bu toplantıyı yapma kararı aldık. Özellikle problemli bölgelerimiz var. Mutlaka bu bölgelerde dönüşüm yapılması lazım. Bu dönüşüm yapılmadan bu sıkıntılardan sıyrılamayız. Bu anlamda emsalin ne olması gerektiği gibi çalışmalarında tamamlanmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

"EN BÜYÜK SORUNUMUZ KAT SORUNU”

Kentsel dönüşümle birlikte daha doğru işler yapma imkân bulacaklarına inandığını söyleyen İren, “ Diğer taraftan vatandaşların da ev konusunda anlayışları değişti. Biz de yaptığımız çalışmalarla insanlarımızın beklentilerini karşılayacak düzeyde çalışmalar yapmaya çalışıyor. En büyük sorunlarımızdan biri de kat sorunu. Ama artık bu kat sorunu 15 kat ile sınırlandı. Biz de artık sosyal kriterleri tamamlamak şartı ile yeni projeleri yapacağız. Bütün bu işler yasa ile yapılıyor. Biz insanı önceleyen ve ondan sonra geriye kalan projeleri yapmak istiyoruz” diye konuştu.

“KENTTE RİSKLİ BİNALAR VAR”

Kentimizde ciddi, riskli binalar var diyen İren, “Bu binaların acil olarak dönüşmesi gerekiyor. Bizde bu dönüşümü yapmak istiyoruz. Ama bunu yaparken de milletin rızasını alarak yapmak istiyoruz. Biz bu kentin insanlarıyız. Bu kentte üretmek, yapmak ve satmak istiyoruz. Ama bunu yaparken de çocuklarımızın da yaşayacağı dünyayı düşünerek yapmak gerekiyor. Yapılan anketlerde insanlarımızın çok katlı binalar istemediğini gördük. Bu açıdan bizler projelerimiz dahilinde hem vatandaşlarımız hem kentimiz hem de müteahhit kazansın istiyoruz” dedi.

“KENTİ DOĞRU YAPILAŞTIRMALIYIZ”

İren, “Biz işin başındayız. Henüz kentsel dönüşümü yapmış durumda değiliz. Ama 30-40 yıl sonra inanın Kocaeli çok farklı bir şehir olacak. Ama bunu yapabilmek için bugünden konuşmak, proje üretmek gerekiyor. Kentimizi doğru yapılaştırmak istiyoruz. Her kesimle görüşmeler halindeyiz. Özellikle Büyükşehir ile sık görüşmeler içindeyiz. Bakın, il müdürlerimiz de bugün burada. Kentsel dönüşüm inanın en zor aşama. Kentimizde 6 bin 600 civarında dolaylı dolaysız bu işi yapanlar var. Bu oran çok ciddi bir orandır. Biz insanımıza en iyisini yapmak istiyoruz. Biz siyasetçi değiliz. Herkesin görüşüne saygılıyız. Ama ortak sorunlarda ortaklaşmamız gerekiyor” şeklinde konuştu. Selin BECER