Kocaeli'nin en iyi 7 firması ödüllendirildi

2012-2015 yılları arasında en hızlı büyüyen 100 firma arasına giren 7 Kocaeli firması KOTO’da düzenlenen ödül töreni ile ödüllerini aldı.

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Şubat ayı meclis toplantısı dün KOTO Burhan Kasım Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu toplantı öncesinde Türkiye’nin 2012 ile 2015 yılları arasında en hızlı büyüyen 100 firma arasında yer alan Kocaelili firmalara ödülleri takdim edilirken programa Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın, SGK İl Müdürü Nurettin Nacar, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, KOTO Başkanı Necmi Bulut, KOTO Meclis Başkanı Akın Doğan, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli Baro Başkanı Sertif Gökçe, Kent Konseyi Başkanı Adnan Uyar, KOSGEB İl Müdürü Atacan Yücelen, Körfez Ticaret Odası Başkanı Sibel Moralı, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler ve çok sayıda firma temsilcisi katıldı.

‘MARİFET İLTİFATA TABİDİR’

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren KOTO Başkanı Necmi Bulut selamlama konuşmasının ardından, “Her yıl ülke vergi tahsilatında ilk sıralarda yer alan, ulusal ve uluslararası firmalara ev sahipliği yapan, üniversitesi olan ve muhteşem bir yapıya sahip olan Kocaeli’nin bu duruma gelmesinde kentimizde faaliyet gösteren müteşebbislerin katkısı çoktur. Geçtiğimiz hafta Sayın Cumhurbaşkanımız İstihdamda Milli Seferberliği başlattı. Bizlerde bu seferberlik kapsamında kentimizde üstümüze düşeni yapacağız. Sayın valimizin sayesinde ticaretten siyasete kadar her kesimden istihdamın büyümesi için destek var. Biz biliyoruz ki marifet iltifata tabidir. Bu bağlamda istihdam konusunda istenilen hedeflere ulaşılacağına eminim” dedi.

‘DAHA ÇOK FİRMA LİSTEYE GİRMELİ’

Bulut’un ardından konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Kocaeli’nden ilk 100’e giren 7 firmamızı tebrik ediyorum. Peygamberimiz ‘iki günü aynı olan ziyandadır’ diyor. Ben bugün baktığımda dünden daha iyi noktada olduğumuzu düşünüyorum. Başarmanın yarısı inanmaktır. İnançlı olmazsak başaramayız. İstihdam seferberliğinin faydalı bir iş olduğuna inanıyoruz. Ben bu anlamda, en hızlı büyüyen firmalar arasında ilerdeki süreçte daha çok firmanın gireceğine inanıyorum” diye konuştu.

‘SİZLERİN YANINDAYIZ’

Karaosmanoğlu’nun ardından konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu selamlama konuşmasının ardından, “Bugün ilimiz ve ülkemiz adına güven veren, geleceğe daha sağlam adımlarla yürüyeceğimize inandığımız bir programın tanığıyız. Kentimiz adına takdir edilesi bir başarı sağlayan firmalarımızı tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği bu büyük ülkenin geleceğe doğru büyük yürüyüşüne ekonomik anlamda güçlü adımlar atmak bizim için bir mecburiyettir. Türkiye geçmiş dönemde yapılan hatalar nedeniyle istenilen seviyeye ulaşamadı. Bugün bizler kalkınmada, özel sektörün önünü açmak ve beklediği ve istediği alt yapıları yapmak zorundayız. Bu anlamda başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere hepimiz sizlerin yanınızdayız” şeklinde konuştu.

‘KOCAELİ İSTİHDAM DA ŞAMPİYON’

Son 15 yılda büyümesine devam eden Türkiye dik duruşu ile dünyada yaşanan ekonomik ve siyasal buhranlardan güçlenerek çıktı. Şimdi terörle, silahla dize getiremedikleri Türkiye’yi ekonomi ile dize getirmek istediler. Ama işte görüyorsunuz ki Türkiye’nin geleceğe dönük büyük yürüyüşü devam ediyor ve devam edecek. Bugün burada ödül vereceğimiz firmalara da baktığımız da Kocaeli ülkemiz adına önemli bir örnek şehirdir. Cumhurbaşkanının talimatı ile bizler artık istihdam seferberliği konusunda şampiyon olmak istiyoruz. Önceki gün yapılan araştırmada seferberliğin başından bugüne şampiyon olan il Kocaeli oldu. Bu başarının sağlanmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ama bizim hedefimiz bir kere değil, değişmemesine başarıyı sürekli elde tutmaktır. Yeter ki kendimize ve kentimize güvenelim” ifadelerini kullandı. Serkan BORLAK