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Kocaeli’nin evladı İSU’ya genel müdür oldu

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Kocaeli’nin evladı İSU’ya genel müdür oldu
İSU Genel Müdürü Ali Sağlık’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, “Kocaeli’nin bir evladının İSU’ya Genel Müdür olmasını Kocaeli için ayrı bir değer olarak görüyorum” dedi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram’ın yerine atanan İSU Genel Müdürü Ali Sağlık’a ziyaretler sürüyor. Bu kapsamda en son AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan ve yönetim kurulu üyeleri Ali Sağlık’ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. İl Başkanı Ceyhan, “Kocaeli’nin bir evladının İSU’ya Genel Müdür olmasını Kocaeli için ayrı bir değer olarak görüyorum” dedi. Genel Müdür Sağlık da, ”Görev değişiklerini sadece nöbet değişikliği olarak görüyorum. Hizmette herhangi bir aksama olmadan şevkle çalışacağız” şeklinde konuştu.

 

“KOCAELİ’NİN YETİŞTİRDİĞİ DEĞER”

İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, “Genel Müdür Ali Sağlık, benim siyaset hayatım öncesinden beri tanıdığım ve yapmış olduğu görevleri başarıyla icra etmiş olan bir arkadaşımızdır. Kocaeli’nin yetiştirmiş olduğu bir değerdir. Bu bağlamda Kocaeli’nin bir evladının İSU’ya Genel Müdür olmasını Kocaeli için ayrı bir değer olarak görüyorum. İlhan Bayram’ın İSU’yu getirmiş olduğu başarılı noktadan bir üst noktaya çıkaracaktır. Kendisinin şahsında tüm İSU ailesine hayırlı uğurlu olmasını ve başarılarının devamını diliyorum” dedi.

 

“BU MAKAMLAR GÖREV YERİ”

Genel Müdür Ali Sağlık ise görev değişikliklerini nöbet değişimi olarak gördüğünü söyleyerek, “Bu makamlar görev yeridir. Biz, İlhan Bey’den Türkiye’ye model olmuş bir kurumu devraldık. İnşallah bunu daha üst noktalara götürmek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. 7 gün 24 saat suyumuz akacak, 7 gün 24 saat kanalizasyon ile alakalı sıkıntıları bertaraf için çalışacağız. Hizmette herhangi bir aksama olmadan şevkle çalışacağız. Kocaeli’nin yaşam ve hayat kalitesi ile standardını artırmak için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

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