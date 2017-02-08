Kocaeli’nin gururu Brisa yine zirvede!

Türkiye Bisiklet Federasyonu 2017 faaliyet programında yer alan Antalya Alanya’daki yarışmalarda bir kez daha Brisa fırtınası esti.

TAM 22 DERECE

Ülkemizin çeşitli illerinden gelen yaklaşık 600 sporcu ile Alanya’da kamp yapan ve farklı ülkelerden 68 yabancı sporcunun da katıldığı bisiklet yarışlarında Kocaeli’nin yıllardır bisiklet sporundaki gururu Brisa zirveden inmedi. Kadın ve erkeklerde toplam 9 kategori üzerinden 3 gün boyunca süren yarışlarda Brisaspor 9 birincilik, 5 ikincilik, 8 üçüncülük olmak üzere toplam 22 kez kürsüye çıkma başarısını gösterdi. Öte yandan Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü, Bisiklet ve Doğa Spor Kulübü ile ferdi sporculardan oluşan 28 kişilik Kocaeli bisiklet kafilesi Antalya’dan yüzlerinin akı ile döndü.