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Kocaeli’nin ihracatı yükselişte

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Kocaeli’nin ihracatı yükselişte
Açıklanan gümrük verilerine Kocaeli’nin haziran ayı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 seviyesinde yükseliş kaydetti. İthalatımız ise yüzde 4.7 oranında geriledi

Kocaeli’nin haziran ayındaki ihracat ve ithalat rakamları açıklandı. Kocaeli Gümrük verilerine göre yapılan açıklamada ilimizin söz konusu dönemdeki ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,9 artış kaydetti ve 1 milyar 843 milyon dolar seviyesine yükseldi. Kocaeli’nin haziran ayındaki toplam ithalatı da yüzde 4,7 azaldı. Toplam ithalat miktarı ise 3 milyar 777 milyon dolar olarak gerçekleşti.

 

SEKTÖREL ORANLAR

Açıklanan verileri değerlendiren Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, yaşanan yükselişin kendilerini sevindirdiğini dile getirdi. Zeytinoğlu, İhracat artışında otomotiv sektöründeki yüzde 9.75, kimya sektöründeki yüzde 15.1, tekstil sektöründeki yüzde 31 ve çelik sektöründeki yüzde 86’lık artışların etkisi olduğunu dile getirdi. Zeytinoğlu açıklamasında Türkiye geneline paralel olarak ithalatta gerilemenin ilimizde de yaşandığını kaydetti.

 

RAKAMLAR SEVİNDİRİCİ

2017 yılının ilk yarısında Kocaeli dış ticaret hacminin de arttığını dile getiren Zeytinoğlu, şöyle konuştu: “Geçen 6 aylık dönemde ihracatımız yüzde 11.6 artarak 11 milyar 650 milyon dolar, ithalatımız yüzde 8.5 artarak 21 milyar 403 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacminin ise yüzde 16.2 artarak 33 milyar 54 milyon dolar olarak gerçekleştiğini memnuniyetle görüyoruz. Aynı dönemde Türkiye dış ticaretinin yüzde 17.8’ini karşılayan ilimiz, tek başına ülke ihracatının yüzde 15.1’ini, ithalatının ise yüzde 19.8’ine katkı sağladı.”

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