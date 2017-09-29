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Kocaeli'nin ilk aquaparkına özel seanslar eklendi

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Kocaeli'nin ilk aquaparkına özel seanslar eklendi
İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan tarafından Tepeköy Mahallesi’nde yaptırılan Kocaeli’nin ilk aquaparkı büyük ilgi görüyor

Açılışı 22 Ağustos’da yapılan aquaparktan şimdiye kadar 20 bine yakın öğrencinin yararlandığı kaydedildi.

 

YÜZME EĞİTİMLERİ

Yarı olimpik yüzme havuzunun bulunduğu aquaparkta 2 Ekim’den itibaren yüzme eğitimleri verileceği öğrenildi. İzmit Belediyesi’nden yapılan açıklamada, yarı olimpik havuzda 4 yaş üstü herkese yüzme eğitimi verilecek. Havuzda Cuma günleri 12.00-18.00 saatleri arasında sadece bayanlara özel hizmet verilecek. Ayrıca Pazartesi ve Cuma günleri 20.00 – 21.00 saatleri arasında bayanlara özel yüzme kursları, Salı ve Perşembe günleri 20.00 – 21.00 saatleri arasında da erkeklere özel yüzme kursları düzenlenecek. Yetkililer, 4- 13 yaş arasındaki çocuk gruplarına hafta içi 10.00- 19.00 saatleri arasında ve hafta sonu  09.00 – 19.00 saatleri arasında da profesyonel eğitmen eşliğinde yüzme eğitimleri verileceğini söyledi.

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