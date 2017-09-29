Kocaeli'nin ilk aquaparkına özel seanslar eklendi

Açılışı 22 Ağustos’da yapılan aquaparktan şimdiye kadar 20 bine yakın öğrencinin yararlandığı kaydedildi.
YÜZME EĞİTİMLERİ
Yarı olimpik yüzme havuzunun bulunduğu aquaparkta 2 Ekim’den itibaren yüzme eğitimleri verileceği öğrenildi. İzmit Belediyesi’nden yapılan açıklamada, yarı olimpik havuzda 4 yaş üstü herkese yüzme eğitimi verilecek. Havuzda Cuma günleri 12.00-18.00 saatleri arasında sadece bayanlara özel hizmet verilecek. Ayrıca Pazartesi ve Cuma günleri 20.00 – 21.00 saatleri arasında bayanlara özel yüzme kursları, Salı ve Perşembe günleri 20.00 – 21.00 saatleri arasında da erkeklere özel yüzme kursları düzenlenecek. Yetkililer, 4- 13 yaş arasındaki çocuk gruplarına hafta içi 10.00- 19.00 saatleri arasında ve hafta sonu 09.00 – 19.00 saatleri arasında da profesyonel eğitmen eşliğinde yüzme eğitimleri verileceğini söyledi.