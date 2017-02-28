Kocaeli'nin ilk aquapark'ının temeli atıldı

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın vizyon projeleri arasında yer alan aquaparkın temeli atıldı

Kocaeli’nde ilk olacak ve 12 ay boyunca faaliyette bulunacak olan aquaparkın temel atma törenine İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın yanı sıra AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Korkmaz, İl Müftü Vekili Bayram Şahin, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Aysel Demirtaş, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı Vedat Yoldaş, KASFK Başkanı Murat Aydın, Yüzme Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Afife Beşik, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

HERKESE HİTAP EDECEK

Genç ve çocuk dostu belediye sloganıyla Türkiye’ye örnek bir çok projeyi hayata geçiren Başkan Doğan, temel atma töreninde yaptığı konuşmada “ burada hem çocuklara, hem büyükler hitap edecek, hem eğlence, hem yüzmeyi destekleyen sportif tesisin temel atmasını gerçekleştiriyoruz. İzmit Belediyesi spor dostu bir belediyedir ve sporun her dalına destek veriyoruz. Sağlıklı güçlü nesiller için çalışıyoruz. Çağdaş medeniyetleri yakalayacağız ve geçeceğiz. Vatandaşın kuruşunu ziyan etmeden, zamanı heba etmeden, kendini değil, kenti düşünerek çalışıyoruz.

ÇARŞI HER ŞEYE KARŞI

Önümüzde bir referandum var. Biz, buna karşıyız diyenlere baktığınızda kararınızı verirsiniz. Kimler anayasa değişikliğine karşı bir bakın. Türkiye’nin büyümesini istemeyen Avrupa, PKK, HDP, PYD, FETÖ karşılar. Bunlar ülkenin iyi olması için mi çalışıyorlar, kötü olması için mi? Bunların hepsi vatan haini. Bir de CHP karşı ama onları aynı kategoriye koymuyorum. Ana muhalefet her şeye karşı. Çarşı her şeye karşı.

ÜLKEM İÇİN TARAFIM

Buradaki olay artık işin milli çıkarlar kısmı. Hizmet yaparken, görev yaparken taraf olmam, herkese saygı duyarım. Ama ülkemin milletimin geleceği için çok önemli olan referandumda tarafım. Ülkemin geleceği için tarafım. Ben ülkemin, vatanımın, bayrağımın tarafı olacağım” dedi.

YÜZME OKULU HAZIRLIKLARI BAŞLASIN

Aquaparkın 12 ay boyunca faaliyette olacağını ve her kese hitap edeceğini de söyleyen Doğan” inşaatı yaza kadar bitirip burasını hizmete açmak istiyoruz. Temmuz’da buradaki kaydıraklardan kayıyor olacağız. Havuzumuzu da aynı zamanda açacağız. Yüzme okulumuzun da hazırlığını yapalım. Burada bulunan tüm dostlarıma teşekkür ediyorum. Bu birlik, bu samimiyet olduktan sonra, daha çok iyi işler yapacağız. Yeter ki oyunlara gelmeyelim. Ülkemiz için evet denmesi gerekiyorsa evet diyelim” şeklinde konuştu.

DOĞAN’A TEŞEKKÜR

Tepeköy Mahalle Muhtarı Celalettin İçöz ile KASFK Başkanı Murat Aydın da yaptıkları konuşmada Başkan Doğan’a hizmetleri için teşekkür ettiler. Konuşmaların ardından dualarla aquaparkın temeli atıldı. Tepeköy Mahallesi’nde 5 bin 358 metrekarelik alanda yapılacak tesisin yaklaşık 6 milyon liraya mal olacağı kaydedildi. Sosyal tesisin de yer alacağı projesi kapsamında, mevcut durumdaki yüzme havuz iyileştirilerek üstü kapatılacak, buna ek olarak soyunma odaları, kafeterya, kaydırak, çocuklar için havuz ve eğlence alanları yapılacak. Kocaeli’nde ilk olacak aquapark alanındaki havuzun yazın açık, kışın da kapalı şekilde 12 ay boyunca hizmet vereceği bildirildi.