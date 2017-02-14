Kocaeli'nin ilk tematik listesi yapılıyor

Med Marina Kılavuzluk ve Römorkaj Hizmetleri İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ.’nin sahibi hayırsever Recai Hakan Şen’in annesi ve babası adına yaptıracağı Pakize-Tuncer Şen Tematik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin imza töreni valilikte gerçekleştirildi

Protokol imza törenine Vali Hasan Basri Güzeloğlu’nun yanı sıra okulun yapımını üstlenen hayırsever Hakan Şen, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik ve İbn-i Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof Dr. İrfan Gündüz katılım gösterdi. Türkiye’de ilk etapta 30 tane yapılması planlana tematik lise projesinin Kocaeli’deki ayağı Körfez’e yapılacak olan Pakize-Tuncer Şen Tematik ve Mesleki Teknik Anadolu Lisesi olacak.

TEKNİK DETAYLAR

Yer tesliminden sonra okulun yapım aşaması 24 ay sürecek. Okul Körfez Hacıosman mahallesi’nde bulunan arazide 8 dönümlük bir alana inşa edilecek. Okulda Beden eğitimi salonu, bay-bayan mescit, konferans salonu, kantin, fizik ve kimya laboratuarı da bulunacak. Projenin maliyetinin 8 milyon 870 bin 400 lira olduğu açıklandı.

İNSANI DEĞİŞTİREN EĞİTİMDİR

Vali Hasan Basri Güzeloğlu, “İlimiz için yeni bir eğitim yatırımımızı kazandırmanın mutluluğu içerisindeyiz. Eğitim sosyal ve toplumsal değişmelerin belirleyicisi olan merkezinde insan olan en önemli alan. Bir insan değişir, bir dünya değişir. İnsanı değiştiren eğitim olmaktadır. Eğitimi bir bütün olarak ele almalıyız. Bu noktada Türkiye’nin büyük yürüyüşünde hangi amacı alırsak alalım, bu amaçların gerçekleştiricisi eğitimdir. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde başlayan bu yürüyüşte eğitim öncelikli alanımız. Tüm modern yöntemlerin eğitime uyarlanmasında Kocaeli öncelikli ve özel bir konumda. Sınav ve sınava dayalı sonuçlarımızdan, bütün temel alanlarda bir başarı içerisindeyiz” dedi.

“30 PROJEDEN BİRİSİ”

Fiziksel yatırımlar ülkenin gelişmesinde önemli zenginlikler sunmaktadır diyen Vali Güzeloğlu, “Tüm bu yatırımların olmazsa olmazı hayırsever iş adamlarımızın bu eğitim sevdasına katkılarıdır. Bu anlamlı buluşmayı sizlerle birlikte yapmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu eğitim yatırımı yeni dönemde yapılması planlanan 30 projeden birisidir. Çok uzun bir zamandır, ekonomik kalkınma dahi birçok konularda mesleki eğitim eksikliği öne çıkan bir konuydu. Yasal bir değişiklik gerçekleştirildi. Tematik liseler belirli alanlara yoğunlaşan ilk etapta 30 tane açılması öngörülen liseler. Bunlardan bir tanesi de Körfez’de açılıyor. Hayırlı bir evlat ve torun olarak aile bireylerini Türk Eğitim hayatına kazandıran kardeşimi kutluyorum” açıklamasında bulundu.

ÇELİK TEKNİK DETAYLARI ANLATTI

Okulun teknik detayları hakkında açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, “Bu okulumuzun ilimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Önümüzdeki sene İnşallah eğitim öğretim hayatına başlayacak. Körfez’de maliye hazinesi ait olan 8 dönüme yapılacak okulumuz.24 derslik bulunacak. Laboratuarları olan 3 kattan oluşan okulumuz 1800 metre karelik bir kullanım alanı olacak. 2876 derslik yaptık valimize geldiği günden bu yana. Şu anda da bin 500 dersliğin yapımı devam ediyor” diye konuştu.

BİZİM İÇİN ONURDUR

İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik’in ardından konuşan Hayırsever Hakan Şen, “Ara eleman yetiştiren meslek liselerin arttırılmasında vesile olmak bizim için onurdur. Ülkemizin en önemli illerinden Kocaeli’de şiddetle böyle bir okula ihtiyaç vardı. Tematik lise kapsamında böyle bir konuya vesile olmak gurur kaynağıdır. Güzel, ülkemize yakışır bir projeye imza atacağız. İlçe belediyemize ve tüm kamu kuruluşlarına da gösterdikleri sıcak tavırdan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

“HER OKUL BİR ALANDA UZMANLAŞMALI”

Okul projesinin yapımını üstlenen hayırsever Hakan Şen’in ardından konuşan İbni Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof Dr. İrfan Gündüz yaptığı konuşmada, “Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah devamı gelir. Biz iklim değişikliği konusunda farkındalık çalışmaları yapıyoruz. Değişimi biz ilk olarak kendimizden başlatmalıyız. Toplumsal değişim bizim değişimimizden gelir. Her bir üniversitenin bir alanda uzmanlaşması lazım. Devamını bekliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu. Serkan BORLAK