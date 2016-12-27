Kocaeli’nin kapasite kullanımı düşüşte!

Açıklanan sanayi kapasite kullanım verilerini değerlendiren KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Kocaeli’nin yıllık kapasite kullanımı yüzde 70,3 olarak gerçekleşti. Bu geçen yıla göre 0,5 puanlık bir gerilemeyi bize gösteriyor” dedi

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Merkez Bankası tarafından açıklanan kapasite kullanım oranlarını değerlendirdi. Geçen ay ve 2015 yılına göre sanayinin kapasite kullanımında ölçülü artışlar gözlendiğine dikkat çeken Zeytinoğlu, sağlanan bu yükselişin ivme kazanması için 2017’den itibaren verimlilik artışına yönelik çalışmaların yapılmasının, ayrıca reformların etkisiyle yatırımların artışa geçmesinin gerektiğini söyledi.

“0,7 PUANLIK ARTIŞ OLDU”

Aralık ayındaki kapasite kullanımının yüzde 76,5 ile geçen yıla göre 0,7 puan artış gösterdiğini kaydeden Zeytinoğlu, “Otomotiv sanayinde, kağıt, ve elektrikli teçhizat sektörlerinde kapasite kullanım oranlarının yüzde 80 düzeyine çıktığını görüyoruz. Buna karşın içecek, deri, makine ve ekipman kurulu, kayıtlı medya basımı ve diğer imalatlar gibi sektörlerde kapasiteler yüzde 55-65 arasında. Sonuçta imalat sanayi kapasite kullanımının yüzde 75.8’den yüzde 76.5’e çıktığını görüyoruz. Bu kullanmamız gereken bir fırsat” dedi.

“KOCAELİ’DE GERİLEME VAR”

Kentimizdeki kapasitelerle ilgili de açıklama yapan Zeytinoğlu, şöyle konuştu: “Firmalarımızdan aldığımız geri bildirimlere göre, kapasite kullanım oranları 2015 yılı ve geçen aya göre azalarak yüzde 70,4 olarak belirlendi. Firmalarımızın yüzde 60’ı kapasite kullanımlarının geçen aya göre azaldığını belirttiler. Azalış nedenleri arasında piyasalardaki durgunluk ve belirsizliklere bağlı siparişlerdeki azalma ve kur artışları gösterildi.”

“YILLIK VERİLER DÜŞÜŞTE”

Yıllık verileri de açıklayan Zeytinoğlu, “2016 yılında, Kocaeli sanayi kuruluşlarının ortalama kapasite kullanım oranı yüzde 70,3. Bu sonuca göre geçen yılın 0,5 puan gerisinde kalınmış. İlimizde, 2015 yılının başından bu yana kapasiteler yatay bir seyir içinde. Bu durum bize verimlilik adına daha çok yol almamız gerektiğini gösteriyor. Umarız 2017 yılında reformlarla birlikte yatırımlar artar ve beklenen canlanma gerçekleşir” diye konuştu.