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Kocaeli’nin ortanca yaşı kaç?

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Kocaeli’nin ortanca yaşı kaç?
2016 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) Ortanca(Medyan) yaş İstatistikleri

Türkiye nüfusu yaşlanmaktadır

Ortanca yaş, nüfusu oluşturan kişilerin yaşları küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada olan kişinin yaşıdır. Ortanca yaşın genç yaş grubunda olması, o ülkedeki çocuk ve genç nüfusunun fazla olduğunu göstermektedir. 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle Türkiye ortanca(medyan) yaşı 31,4 olarak tespit edilmiştir. ADNKS kurulmasından itibaren ortanca yaş istatistikleri incelendiğinde, 2007 yılında 28,3 olan Türkiye ortanca yaşı, geçen 9 yıl sonunda 3,1 yaş artmış ve 31,4 olarak gerçekleşmiştir. Sinop 39,6 ortanca yaşı ile en yaşlı nüfusa sahip il olup, Şanlıurfa 19,5 ortanca yaş ile en genç nüfusa sahip ildir. Kocaeli’nin nüfusu ile Türkiye nüfusu ortanca yaş itibariyle aynıdır. 31 Aralık 2016 itibariyle Kocaeli ilinin ortanca yaşı 31,4 olup, Türkiye ortanca yaşı ile aynıdır.  

ADNKS kurulmasından itibaren ortanca yaş istatistikleri incelendiğinde, Kocaeli ilinin 2007 yılında 28,6 olan ortanca yaşı, geçen 9 yıl sonunda 2,8 yaş artmış ve 31,4 yaş olarak gerçekleşmiştir.

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İlimizdeki ilçelerin ortanca yaşları incelendiğinde; Kandıra ilçesi 38,8 ortanca yaşı ile en yaşlı nüfusa sahip olup, Dilovası ilçesi ise 25,1 ortanca yaş ile en genç nüfusa sahiptir. 

 

Toplam

Erkek

Kadın

Türkiye

31,4

30,8

32,0

Kocaeli

31,4

31,2

31,7

Başiskele

31,5

31,4

31,6

Çayırova

29,1

29,1

29,1

Darıca

30,0

30,0

30,0

Derince

33,5

33,0

34,0

Dilovası

25,1

25,3

24,8

Gebze

30,3

30,3

30,3

Gölcük

33,3

32,5

34,0

İzmit

32,5

32,1

33,0

Kandıra

38,8

37,5

40,8

Karamürsel

36,2

35,1

37,3

Kartepe

31,6

31,3

32,0

Körfez

31,0

30,7

31,2

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