Kocaeli’nin Safiri Yenikent’te yükseliyor

Yelkent Yapı’nın Derince Yenikent Mahallesi’nde yapımı devam eden ve bölgenin en prestijli konut projesi Safir Konakları büyük ilgi görüyor

Kocaeli'nin en hızlı gelişen ve büyüyen bölgelerinden Derince Yenikent Mahallesinde Derince Emniyet Müdürlüğü karşısında 24 dönüm arsa üzerinde yapımı devam eden Yelkent Safir Konakları toplamda 508 daireden oluşuyor.

KÖRFEZİN YAŞAM MERKEZİ

Doğa ve deniz manzaralı, oksijeni bol yaşam çevresi, her metrekaresi en ince ayrıntısına kadar değerlendirilmiş, geniş ferah daireleri, özgün çatı ve bahçe dubleksleri ile yaşam konforu sunan Safir Konakları Körfez’in yeni yaşam merkezi olmaya aday.

CAZİP ÖDEME KOŞULLARI

Geniş, ferah, her metrekaresi en ince ayrıntısına kadar değerlendirilmiş ve işlevsel hale getirilmiş, 2+1 dairelerin 189 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulduğu Safir Konakları’nda banka kredisinin yanı sıra kişiye özel ödeme koşulları ile daire sahibi olmak da mümkün.

SAFİR ESTETİĞİ KONAK RAHATLIĞI

Safir Konakları, Körfez’in yeni yaşam merkezi olmaya aday aile konsepti ile de fark atıyor. Proje, ayrıca deniz manzarası ayrıcalığını da sunuyor. Bayanlara özel ve genel olmak üzere 2 adet kapalı yüzme havuzu, geleneksel Türk Hamamı, sauna, fitness ve deniz manzaralı seyir terasının yanı sıra çocuklar için oyun alanları ile de site anlayışını değiştirmeye hazırlanıyor. Körfez’in yaşam vadisindeki proje 2+1, 3+1, 4+1, 5+1, çatı ve bahçe dublekslerinden oluşuyor.

KARŞILAŞTIRIN FARKI GÖRÜN

Bölgenin en büyük ve en prestijli konut projesinden konut sahibi olanların tercih sebebi olarak hem oturmak hem iyi bir yatırım düşüncesi olduğunu belirten firmanın yönetim kurulu başkanı Mahmut Koyun sözlerine şöyle devam etti ‘’Müşterilerimize kaliteli konut üretmekle beraber sosyal yaşam alanları ve spor etkinlik alanlarını da unutmadık. Bunun için 2 adet kapalı yüzme havuzu, 2 adet Türk Hamamı, 2 adet Sauna ve Fitness salonu, mini futbol ve basketbol sahaları tema içerikli oyun grupları yapıyoruz. Yelkent Safir Konakları eşsiz doğa, deniz, şehir manzarası ve bulunduğu konum itibarıyla sağlam zemin ve temiz hava vaat etmektedir.’’dedi. Tel: 0262 233 10 33 – 0532 240 46 66.

Sitenin Özellikleri

- Engelli kullanımına uygun

- 24 saat güvenlik

- Site Görevlisi

- Kapalı devre 24 saat kayıt yapan kamera sistemi

- Bayanlara özel ve genel olmak üzere 2 adet kapalı yüzme havuzu

- Fitness salonu, Sauna, Türk Hamamı

- Açık ve Kapalı otoparklar

- Tema (Buz Devri) içerikli çocuk oyun alanları

- Kamelyalar ve oturma düzenekleri

- Mini futbol ve basketbol sahaları

- Doğal taşlarla ve kompozit malzemelerle zenginleştirilmiş cephe tasarımı

- Çevre düzenlemesi ve Peyzaj

Daire Özellikleri

- Görüntülü Diafon

- Dairelerde uydu sistemi

- Güvenlik görevlisine ulaşabilen dahili telefon hattı

- Ebeveyn banyosu

- Asansör

- Yangın alarm sistemi

- Dış cephede mantolama

- Daireler arası ses izalasyonu

- Ahşap renkte pvc doğramalar

- Banyo ve Mutfaklarda farklı renk ve malzeme seçenekleri

- Teras şeklinde cam balkon seçeneği (Kış Bahçesi)