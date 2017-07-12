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Kocaeli'nin tanınan ismi kaza atlattı

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Kocaeli'nin tanınan ismi kaza atlattı
Körfez ve Derince'nin tanınmış siması kaza atlattı

Körfez ve Derince ilçelerinin tanınmış simalarından olan esnaf ve ayrıca MHP Derince eski Üst Kurul Delegesi Murat Öğe, ziyaret için gittiği Bursa’da büyük bir kaza atlattı. Alınan bilgilere göre, gece vakti Bursa’dan Kocaeli’ye doğru yol aldığı sırada bir anda önüne atlayan domuz sürüsü Öğe’yi şaşkınlığa uğrattı. 57 KB 066 plakalı aracı hafif hasar almasına rağmen yoluna devam eden Öğe, aracının açılan ön kaputunun hızla cama vurması üzerine bir büyük tehlike daha atlattı. Öğe’nin aracında maddi hasar oluşurken her hangi bir yaralanma yaşamadı.

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