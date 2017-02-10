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Kocaeli'nin trafikteki araç sayısı 350 bini aştı!

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Kocaeli'nin trafikteki araç sayısı 350 bini aştı!
Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü verilerine göre Aralık ayı sonu itibarıyla Kocaeli’de trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 357 bin 826 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kocaeli Bölge Müdürlüğü Aralık ayı verilerine göre 2016 yılında Doğu Marmara bölgesinde trafiğe kayıtlı araç sayısı 890 bin 999 oldu. TÜİK verilerine göre 2016 yılında Kocaeli ilinde araç sayısı 357 bin 826, Sakarya’da 262 bin 926, Düzce’de 103 bin 1, Bolu’da da 107 bin 784 oldu. TÜİK verilerine göre Kocaeli’de trafiğe kayıtlı araç türlerine bakıldığında ise 209 bin 70 otomobil, 8 bin 95 minibüs, 7 bin 295 otobüs, 68 bin 409 kamyonet, 22 bin 520 kamyon, 25 bin 252 motosiklet, 16 bin 142 traktör, bin 43 özel amaçlı taşıt bulunuyor.

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