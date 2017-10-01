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KOCAELİSPOR: 0 Arsinspor: 0 (CANLI)

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KOCAELİSPOR: 0 Arsinspor: 0 (CANLI)
Kocaelispor iln Arsinspor sezonun altıncı maçında Arsinspor'u konuk ediyor.

KOCAELİSPOR

ARSİNSPOR

STAT: İzmit İsmetpaşa

HAKEMLER: Sercan Yılmaz, Fettah Yiğit, Şafak Nalbantoğlu

 

KOCAELİSPOR

1  CAN EMRE YÜCEL

2  FATİH ADIGÜZEL

3  KADİR ÖGE

4  MURAT SONER BAŞAK

6  MERT YAVUZ

8  SEFA NARİN

9  İSHAK KURT

10 BURAK SÜLEYMAN

17 BURAK ÖZBAKIR

41 HAMZA MUTLU

50 ALİ KETEN

 

YEDEKLER

35 YUSUF ŞENLİK

5   KEMAL CAN AYDEMİR

7   GÖKDENİZ BAYRAKDAR

14 ÖZGÜR SÜREKÇİ

19 MEHMET AVCI

21 FERHAT ERTUKUŞ

99 KEREM YILDIRIM

 

ARSİNSPOR

1   ETHEM BAYBURT

2   CANER İLYAS

3   MÜCAHİT ÇAKIR

4   SERGEN ALTINTAŞ

5   MİKAİL ÜZÜMCÜ

6   MİRAÇ ÇAKMAK

7   MESUT YAYLI

8   ENES YILMAZ

9   HAMİ ÇOLAK

10 BATUHAN ASLAN

11 RECEP KUŞCU

 

YEDEKLER

12 İLYAS CAN COŞKUN

13 AHMET ÖZKAL

14 EMRAH ŞAHİN ÇİFTÇİ

15 SERKAN DEMİREZEN

16 YİĞİT KABASOĞLU

17 ONUR OSMAN EREL

18 İSKENDER ÖZBALTA

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