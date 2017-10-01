KOCAELİSPOR: 0 Arsinspor: 0 (CANLI)

KOCAELİSPOR
ARSİNSPOR
STAT: İzmit İsmetpaşa
HAKEMLER: Sercan Yılmaz, Fettah Yiğit, Şafak Nalbantoğlu
KOCAELİSPOR
1 CAN EMRE YÜCEL
2 FATİH ADIGÜZEL
3 KADİR ÖGE
4 MURAT SONER BAŞAK
6 MERT YAVUZ
8 SEFA NARİN
9 İSHAK KURT
10 BURAK SÜLEYMAN
17 BURAK ÖZBAKIR
41 HAMZA MUTLU
50 ALİ KETEN
YEDEKLER
35 YUSUF ŞENLİK
5 KEMAL CAN AYDEMİR
7 GÖKDENİZ BAYRAKDAR
14 ÖZGÜR SÜREKÇİ
19 MEHMET AVCI
21 FERHAT ERTUKUŞ
99 KEREM YILDIRIM
ARSİNSPOR
1 ETHEM BAYBURT
2 CANER İLYAS
3 MÜCAHİT ÇAKIR
4 SERGEN ALTINTAŞ
5 MİKAİL ÜZÜMCÜ
6 MİRAÇ ÇAKMAK
7 MESUT YAYLI
8 ENES YILMAZ
9 HAMİ ÇOLAK
10 BATUHAN ASLAN
11 RECEP KUŞCU
YEDEKLER
12 İLYAS CAN COŞKUN
13 AHMET ÖZKAL
14 EMRAH ŞAHİN ÇİFTÇİ
15 SERKAN DEMİREZEN
16 YİĞİT KABASOĞLU
17 ONUR OSMAN EREL
18 İSKENDER ÖZBALTA