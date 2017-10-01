KOCAELİSPOR: 1 Arsinspor: 1 (CANLI)

Kocaelispor iln Arsinspor sezonun altıncı maçında Arsinspor'u konuk ediyor.

1-1 oldu...!!! Şaka gibi..!!!

Burak Süleyman çıktı, Kerem girdi

3 dakika ilave var...

Dk. 89: YÜREĞMİZ AĞZIMIZA GELDİ! Arsinspor gole çok yaklaştı. Yapılan hata sonrası Batuhan, kaleci Can ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda Can Emre topu ayakları ile çıkardı.

Dk. 88: Gökdeniz’in sağ çaprazdan çektiği şut sağdan auta çıktı.

Kocaelispor Özgür girdi, İshak çıktı.

Dk. 85: İshak Kurt’un ceza sahası önünden çektiği şutu Ethem 2 hamlede çıkardı.

Dk. 83: Hamza’nın sağ kanattan yaptığı ortada, Burak Süleyman boş pozisyonda topa kafayı vuramadı.

Dk. 82: Arsin soldan etkili geldi. Yapılan ortada Onur topa yükseldi, neyse ki Onur topa yetişemedi.

Dk. 76: Burak Süleyman 4 rakibinden kurtuldu ve soldan topu içeriye çevirdi. Boşta kalan topa Mert dömivole şeklinde vurdu. Top yarım metre üstten auta çıktı.

17 BURAK ÖZBAKIR

(Dk. 79 GÖKDENİZ)

Oyuncu değişikliği

Dk. 70: Yine çizgiden çıkardılar..! Mert’in pasında Burak Süleyman soldan ceza sahasına girdi ve topu sağ ayağına çeker çekmez şut çeken Burak Süleyman’ın vuruşunda top savunmadan sekti. Kaleci Ethem’i geçen top ağlara giderken Arsin savunması topu çizgiden çıkardı.

Dk. 62: KAÇTI..!!!! Kocaelispor inanılmaz bir gol kaçırdı. Hamza’nın pasında İshak topu ıskaladı. Gerilerden gelen Burak Süleyman’ın şutu kaleci Ethem’i geçti ve top ağlara gitmek üzereyken Miraç topu gol çizgisi üzerinden çıkardı.

Dk. 55: Kocaelispor’un İshak’ın müthiş kafa golü ile öne geçti. Genç Fatih Adıgüzel’in ortasında (Pas demek lazım) İshak’ın kafa vuruşu Ethem’in sağından ağlarla buluştu. (1-0)

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL: İshak KURRRTTTT..!

Dk. 54: Kaptan Hamza müsait durumda topu ceza sahası sol çaprazında buldu. Hamza’nın şutu farklı şekilde auta çıktı.

Dk. 53: Burak Süleyman’ın serbest vuruşunda Ethem topu kornere gönderdi.

SARI KARTLAR: Dk. 9: Sergen, Dk. 52 Recep (Arsinspor) Dk. 50 Murat Başak (Kocaelispor)

Dk. 49: Kocaelispor ikinci yarıya istekli başladı. Kadir Öge’nin sert şutu Ethem’de kaldı.

İKİNCİ YARI BAŞLADI

İLK YARI SONA ERDİ

Dk. 45: Sefa’nın ceza sahası içinden çektiği şutta Ethem soluna uzandı ve topu çıkardı.

Dk. 44: Yine mutlak bir gol kaçtı. Sağ kanattan yapılan ortada Sefa’nın yakın mesafaden yaptığı vuruşta Ethem topu son anda kornere çıkardı.

Dk. 36: Kocaelispor mutlak bir gol daha kaçırdı. Ceza sahası içine sert atılan pasta İshak topu önüne alır almaz kaleye gönderdi. Ancak Ethem açıyı kapattı ve topun kaleye gitmesini engelledi.

Dk. 32: Kocaelispor Mert topu kaybetti. Hızlı gelişen Arsinspor atağında Hami Çolak’ın sol çaprazdan çektiği şut üstten az farkla auta çıktı.

Dk. 30: Arsinspor'da Batuhan, Ali Keten'in bir anlık hatasını değerlendirmek istedi ancak Ali Keten çabuk geriye döndü. Batuhan pozisyonunu verdiği pas hatası nedeni ile kaybetti.

Dk. 28: Burak Özbakır'ın sol ayağı ile çektiği şut kaleci Ethem'de kaldı.

Dk. 20: Kullanılan kornerde İshak topa dokundu ve Ali Keten bir anda önünde bulduğu topa sol ayağı ile sert vurdu. Bu top da üstten az farkla auta çıktı.

Dk. 19: Kocaelispor golle burun buruna geldi. Hamza’nın pasında İshak kaleci Ethem’i karşısında gördü ancak son vuruşu yapmadan önce Arsin savunması son anda araya girerek İshak’a gol izni vermedi.

Dk. 15: Kocaelispor baskısını iyice arttırdı. Burak Süleyman soldan kaleye sokuldu. Arsin savunması topu kornere gönderdi. Kullanılan kornerden sonuç çıkmadı.

Dk. 10: Kocaelispor’da Kaptan Hamza ceza sahası önünde düşürüldü ve Kocaelispor çok tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı. Topun gerisine geçen Burak Süleyman’ın şutu çok az farkla auta çıktı.

Dk. 7: Sefa'nın 25 metreden çektiği şut etkili olmadı.

5 dakika geride kaldı. Yağan yağmur zemini kayganlaştırdı. Futbolcular hata yapmamaya çalışıyor. Kocaelispor, savunmasından uzun toplarla çıkmak istiyor.

MAÇ BAŞLADI

KOCAELİSPOR

ARSİNSPOR

STAT: İzmit İsmetpaşa

HAKEMLER: Sercan Yılmaz, Fettah Yiğit, Şafak Nalbantoğlu

KOCAELİSPOR

1 CAN EMRE YÜCEL

2 FATİH ADIGÜZEL

3 KADİR ÖGE

4 MURAT SONER BAŞAK

6 MERT YAVUZ

8 SEFA NARİN

9 İSHAK KURT

10 BURAK SÜLEYMAN

17 BURAK ÖZBAKIR

41 HAMZA MUTLU

50 ALİ KETEN

YEDEKLER

35 YUSUF ŞENLİK

5 KEMAL CAN AYDEMİR

7 GÖKDENİZ BAYRAKDAR

14 ÖZGÜR SÜREKÇİ

19 MEHMET AVCI

21 FERHAT ERTUKUŞ

99 KEREM YILDIRIM

ARSİNSPOR

1 ETHEM BAYBURT

2 CANER İLYAS

3 MÜCAHİT ÇAKIR

4 SERGEN ALTINTAŞ

5 MİKAİL ÜZÜMCÜ

6 MİRAÇ ÇAKMAK

7 MESUT YAYLI

8 ENES YILMAZ

9 HAMİ ÇOLAK

10 BATUHAN ASLAN

11 RECEP KUŞCU

YEDEKLER

12 İLYAS CAN COŞKUN

13 AHMET ÖZKAL

14 EMRAH ŞAHİN ÇİFTÇİ

15 SERKAN DEMİREZEN

16 YİĞİT KABASOĞLU

17 ONUR OSMAN EREL

18 İSKENDER ÖZBALTA