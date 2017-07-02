Kocaelispor alt yapı teknik ekibi şekilleniyor

Kocaelispor bu sezon hiç olmadığı kadar alt yapıya önem verecek.

Bu anlamda seçmeler yapan Yeşil Siyahlılar bir taraftan da alt yapı teknik ekibini genişletiyor. Kentin genç ve başarılı antrenörlerinden Fatih Sarman alt yapı ekibine dahil ediliyor.

İBRAHİM YILMAZ İLE YOLLAR AYRILDI

Öte yandan yine kentin üreten ve sevilen teknik adamlarından Göksel Ali Argun’un da durumu soruldu. Argun, Birlikspor’daki görevinin devam ettiğini ve netleşen bir şey olmadığı için şimdilik cevap veremeyeceğini ifade etti. Bir dönem Kocaelispor alt yapısında çalışan bir diğer isim Barış Çoban’ın da Kocealispor ile temas kurduğu öğrenildi. Öte yandan alt yapı teknik ekibinde özverili bir şekilde çalışan İbrahim Yılmaz’a teşekkür edildi.Erdem ÖVÜÇ