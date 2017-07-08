Kocaelispor başkanı ve yönetimi, nihayet basının önüne çıktı… "Daha yapılacak çok işimiz var!"

Kocaelispor Kulüp Başkanı Bahri Yavuz, Genç Kocaelililer Derneği’nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda, gündemdeki tüm konular masaya yatırıldı ve hedefin önce kurumsallık olduğu belirtildi, alt ve KEV sürecine vurguyapıldı.

YÖNETİCİLER DE KATILDI

Toplantıya Futbol Şube Sorumlusu Ceyhun Hoşdil, yöneticiler Ayhan Öter, Prof. Dr. Cumhur Cevdet Kesemenli, Efe Nalçacı ve Çağrı Alpaslan katıldı. Kulüp tarihindeki en şeffaf yapı olduklarının altının çizildiği toplantıda, Kocaelispor’un menfaati için her şeyin açıklanamadığı belirtildi ve 14 Mayıs – 30 Haziran tarihleri arasındaki sessizlikten ötürü basın mensuplarından özür dilenerek şu ifadelere yer verildi…

AYRILAN FUTBOLCULARIN ASKERLİK SORUNU

Kadir Gezer, Şenol Yıldırım ve Erol Durbakan ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı’ndan kağıt geldi ve bu arkadaşlarımızın askerlik sorunları bizlere bildirildi. Özellikle Kadir Gezer ile ilgili 4 ay boyunca çok büyük bir risk aldım. Kendisi de aldığımız riski biliyordu. Babam bilse bana ne derdi belli değil. Askerlik sorununu kamuoyuna anlatamadık. Çünkü futbolcumuzun bize 3 yıllık emeği vardı. Çorum maçında görülen kırmızı kart Kadir ile yolları ayırmamızın gerekçesi değildi. İstanbul’dan bir kulüp başkanı böylesi bir konu ile yargılandı ve 6 ay ceza aldı. Orhangazispor SGK’sını yapmazsa Kadir’i oynatabilir. Bu onların takdiri. Ben böyle bir şey yapamam. Aynı durumlar Şenol ve Erol için de geçerli.

ÇOK ZORLUK ÇEKİYORUZ

Bundan 3 yıl önce, 25 futbolcunun 5 aylık maaşları verilmedi. Sözleşmeleri fesih etme hakları vardı. Geldiğimizden beri kimsenin alacağını bırakmadık. Son sezondan sadece 4 maç başı borcumuz var. 75 bin lirayı Temmuz’un 20’sinde ödeyeceğiz. Yapıyı çok zorluk çekerek yönetiyoruz. Bir milyon lira lazım, 1 lira paramız yok. Ne maaş ne de başka bir şeyi ödeyemiyoruz. Ama biz ağlamıyoruz. Hiçbir gelirimiz yok. Derincespor küme düştü, Gölcükspor sıkıntılar çekti. Bizim TFF’den gelirimiz yok ve sezonu borçsuz tamamladık.

KILIÇ VE OĞUZHAN KONUSU

Kılıçarslan ve Hamza ile imzası olmayan 2 yıllık gönül anlaşması yaptık. Kılıç Arslan’ın yeri benim için özel. Ben onunla veda konuşması yapamadım. Bu bütçe meselesi. Zaten sözleşmesi bitmişti. Oğuzhan ile geçen sene gerçekten anlaşamadık. İp koptu. Ceyhun ve Hakan beyler son kez konuştular ve konuyu çözdüler. Geçen sezon 5 maç kadro dışı kaldı, toplam 100 bin lira ödedik. Her yerden bize “Başkanım çok komik para teklif etmişsiniz” lafı geldi. O zaman geçen sezon neden oynadın? Ben diğer kulüplerin ne kadar para verdiğini de biliyorum. 190 binden aşağıya imza atmam demiş. Başkaları bu parayı verebiliyor, biz veremiyoruz.

SİNAN EN KÖTÜ ZAMANIMIZDA BİZİMLEYDİ

Murat Başak, Hamza Mutlu, Yusuf Şenlik ve Kadir Öge ile devam ediyoruz. Sinan’ın bizde özel bir yeri var. Onunla devam etmek istiyoruz. Birkaç görüşme yaptık, ancak bir yere varamadık. Basından takip ediliyoruz. Özel bazı durumları var. Kimseyi dövmeden ve dayak yemeden bu işi noktalamaya gayret edeceğiz. Sinan bu kulübün en kötü zamanlarında bizim ile birlikteydi. Bir yıl daha oynamasını isteriz açıkçası.

YÖNETİME 4 YENİ İSİM GİRDİ

Bahadır Taşer, Teoman Gencal, İlker Ertuğ ve Cumhur Alkan yönetimimizden, yoruldukları ve iş yoğunlukları nedeni ile ayrılmak istediklerini belirtti. Bizimle omuz omuza çalıştılar. 4’üne de çok teşekkür ederim. Yücel Gül, Cüneyt Bakıroğlu (eski hakem ve gözlemci), Volkan Özön ve Mesut Sezgin aramıza katıldı. Kendilerine hoş geldiler diliyorum.

ALT YAPIDAN 7 FUTBOLCU, A TAKIMLA DENENECEK

Alt yapıdan 7 arkadaşımız A Takım çalışmalarına alınacak. Onur Kandöken, Ali Han Aydın, Ferhat Ertukuş, Mertcan Badur, Mehmet Celil Çelik, Gökdeniz Bayraktar ve Onur Öztonga’yı göreceğiz. Hepsi gelecek vaat eden oyuncularımız. Pazartesi günü (Bugün) kros ile çalışmalara başlıyoruz. Ardından İsmetpaşa’ya geçeceğiz. Vin-San bakımda. Antrenman konusunda çok zorlandık ve zemine bağlı bazı sakatlıkları Eray, Fatih ve Akif beklentilerimizin altında kaldı. Kampımızı 26 Ağustos – 4 Ağustos tarihleri arasında Bolu Von Resort Otel’de yapacağız.

STAT İLE İLGİLİ BAŞIMIZ DERTTE…EKİM’E KADAR OYNAYAMAYIZ…

Beden Terbiyesi (Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü demek istiyor) 24 Temmuz’da yeni stadı alacak. Stadın çimi yukarıya 8 aşağıya 2 buçuk santim uzamış. Kesinlikle yeterli değil. 20 gündür Gençlik Spor stadı almamasına karşın çimlere ara formül bulunarak bakıyor. Ekim başına kadar yeni statta oynayamayacağız gibi görünüyor. Esas sıkıntımız stat teslim alınamadığı için gerekli olanlar planlar yapılamıyor. Statta sadece turnikeler var ancak barkod uygulayacak bir yazılım yok. Gençlik Hizmetleri hizmet alacak ve yazılım iş çözülecek. Biz de bu firmalarla görüşeceğiz. Kombineyi nasıl basacağız bilemiyoruz. Bu konu bizi tek kelime ile kilitliyor. Kısacası stat ile ilgili başımız dertte.

MESUT İLK YARIYI KAPATABİLİR… H.H.ŞAFAK EN İYİSİ!..

Kocaeli Birlik ile Erhan Bey ile ilgili sitemim alt yapıdaki futbolcuları ile ilgili taleplerimize verilen olumsuz cevaplardı. Sadece bu değil Demirspor ile de yaşadık, Kocaeli Güneş ile de yaşadık. Nebil Uzun ile ettiğim kavganın sayısı belli değil. Bize kalbini açan takımlar da oldu. Hacı Hızır Şafak ise en iyi duruşunu gösteren kulübümüzdü. Transfer yasağı konusu yanlış anlaşıldı. Her normal kulüp gibi olmak isteriz. Kimse alternatifsiz bir kadro istemez. Takım içinde rekabet olmalı. Bunun sakatlığı, cezası var. Mesut’un Kasım’a kadar oynama şansı bulunmuyor.

ALT YAPIYA ÇOK ÖNEM VERİYORUM… İBRAHİM YILMAZ İLE YOLLAR AYRILDI…

Fatih Sarman ve Uğur Soykan hocalarımızı alt yapımıza kattık. İbrahim Yılmaz ile yollarımız ayrıldı. A Takım’da oluşacak olan bütçemizin yarısını alt yapıya harcayacağız. Ben de zamanımın yüzde 70’ini alt yapı için kullanacağım. Akademi Ligi’nde var olmak önemli. Akademi ligi takımlarımız geçen yıldan 3-4 basamak yukarıda olacaktır, buna inanıyorum. A Takım’a gönderdiğimiz futbolcularımızdan çok umutluyum. Onların 1-2’sini sahada görmeyi çok istiyorum. Bu bence çok önemli. Çünkü 17 yaşındaki futbolcunun mücadelesini görenler bizim duygumuzu daha da kuvvetlendirecektir.

METİN HOCAMIZ İLE DEVAM EDİYORUZ

Kim ne derse desin, geçen sezon başarılı bir yıl geçirdik. Bu bakımdan Ümit Metin Yıldız ile yolumuza devam ediyoruz. Hocamızın her hangi bir otorite sorunu yaşadığını düşünmüyorum. Transfer yasağı olan bir kulübü yönetenlere Allah kolaylık versin. Gerçekten çok zorlukları var. Futbolcu arkadaşlarımız iyi niyetli, karakterli insanlar. Ancak arkada bir rekabet yoksa işimiz çok daha da zorlaşır.

NE YAZIK Kİ SU KİRLİ

Hocamız yapıyı iyi tanıyor. Yardımcısı Fikret Özcan olacak. Şerif hocamıza emekleri için çok teşekkür ediyorum. Bu şekilde lige giriyoruz. Ne yazık ki su kirli. Ne yazık ki bu suya kim girse düzgün insan da girse kirleniyor. Kurumsal olarak düzenlemeye gireceğiz, alt yapımıza çok önem vereceğiz. KEV sürecini olumlu tamamlayacağız. Yüksek sportif başarı hedefimiz yok. Ligde kalalım yeter. 40 puanın üzerindeki her puan bizim için önemli olmalı. İlerleyen zamanda talebe göre bir salon kiralayıp herkesin katılacağı geniş bir toplantı yapmayı düşünüyoruz.

KENT KONUTA ARAZİYİ SATMADIK

Sinan, Mesut, Burak Süleyman, Hamza… Tüm şehrin kabul ettiği futbolcular değil mi? Ancak ilk 11’de oynadıkları maç sayısı ortalama 12 kez oynamışlar. Ne kadar ilginç değil mi? Şunun bilinmesi gerekiyor. Biz araziyi Kentkonut’a satmadık. Bizden önceki yönetim KEV ile ilgili tüzük tadilatı yaptı ve bu konu takip edilemedi. Bunu değiştirmeye çalışıyoruz. Süreç ile ilgili bir sorun yok. Çalışmalarımız sürüyor. Eylem planlarımız ile ilgili listemizi 28 Temmuz’daki kongrede sunacağız. Erdem ÖVÜÇ