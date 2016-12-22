Kocaelispor başlıyor!

Pazartesi günü Antalya kampı başlayacak olan Kocaelispor'da devre arası hazırlıkları yarın başlıyor.

Çenedere'de kros yapacak olan Yeşil Siyahlıların antrenmanı saat 16.00'da başlayacak. 19-22 Aralık tarihlerini izinli geçen takım ikinci yarı hazırlıklarına 26 Aralık - 06 Ocak tarihleri arasında Manavgat Evrenseki'de yer alan The Xanthe Resort Otel'deki kamp ile devam edecek.