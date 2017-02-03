Kocaelispor, Erzin’e hazır

Pazar günü İsmetpaşa Stadı’nda Erzin Belediyespor ile karşı karşıya gelecek olan Kocaelispor’da çalışmalar yarın sona eriyor.

Yarın ter antrenmanların Kampa giren Yeşil Siyahlılar maç saatini beklemeye başladı.

17 AĞUSTOS’TA ÇALIŞTILAR

Dün 17 Ağustos Stadı’nda çalışan Kocaelispor’da antrenmana tüm futbolcular katıldı. Isınma koşusu, ısınma hareketleri ve 5’e 2 top kapma çalışmasının ardından, önce şut ardından yan top çalışması yapıldı. Antrenmanda son olarak 15’er dakikadan iki devre halinde yarım sahada tempolu maç yapıldı. Başkan Bahri Yavuz ve yöneticilerden de Çağrı Alpaslan’ın takip ettiği antrenmanda, teknik adam Ümit Metin Yıldız, ekibinin ve futbolcuların maça tam konsantre olduğu dikkatlerden kaçmadı.