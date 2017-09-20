Kocaelispor fark atacak

Hakan Yağcıoğlu

Teknik adam değişikliğine giden ve şu anda altyapı koordinatörü Aydın Günaydın’a emanet edilen Kocaelispor’un cumartesi gecesi Şanlıurfa ekibi karşısında, İsmetpaşa’da ne yapacağı merak ediliyor…

Ben çok merak etmiyorum…

Bu maç farklı galibiyetimizle bitecek…

Sonra da şu yorumlar yapılacak…

“Bu Ümit Metin Yıldız’ın takımıydı… Nihayet patladı…”

Veya…

“Ohh be, hoca gitti takım patlama yaptı”…

Erkenden, dedikoduları yazayım istedim…

Aman yazmaaaaaaa!..

Yıllardır aynı terane…

“Aman takım kritik durumda, yazıp da ortalığı karıştırma”…

Kocaelispor basının başındaki giyotin bu…

Yazarsan, takım da kötü giderse, suçlu sen olursun!..

Sakın haa…

Bırak saman altından su yürütülsün…

Uyandırma herkesi…

Bulandırma denizi… Misali…

Abdülhamid döneminde bile böyle sansür ve baskı görülmemiştir…

Kocaelispor ve demokrasi…

Miskinler tekkesi…

Boşveeeer…

Geçici görev mi?..

Aydın Günaydın...

Takımın başında…

Bu saatten sonra ne teknik adamı…

Alın size adam gibi teknik adam…

Takımı alsın götürsün…

Tecrübesiz mi?..

Sanmıyorum…

Görürsünüz onun tecrübesini…

Aydın ile yeni bir GÜNAYDIIIN!..

Kimse vazgeçilmez değildir

Hocanın vedası ve gidişi hakkında neler düşündüğümü sormanıza gerek yok…

Ama artık yarına bakmalıyız…

Dün yok…

Dünde kalırsak, olan kulübe olur…

Nitekim hoca da giderken, yarınlara bakmamız gerektiğini açık ve seçik söylemiş…

Kulübün önünü açmak için görevi bırakmış…

O halde, şimdi kenetlenme zamanıdır…

Cumartesi günü gerçekten de kırılma noktası bir maç oynayacağız…

Eğer puan kaybedersek…

Gelecek bizim için karanlık olur…

Kazanırsak da, her şey bitmiş olmayacak…

Yeni bir sayfa açılacak…

Sahaya kim çıkarsa çıksın, mücadele etmek zorunda…

Ayakları titreyen varsa, yüreği yetmeyen varsa, şimdiden söylesin….

Kim olursa olsun, bu ruh halindeki adam kenara otursun…

Kimse vazgeçilmez değildir…

Seyirci gelir mi?..

Bizim için en büyük tehlike, her zaman puan kayıpları sonrasında hemen tribünlerin boşalmasıdır…

Ne yapalım…

Bizim de tribün profilimiz böyle…

Önemli olan ‘gelen gelir, gelmeyenin canı sağ olsun’ mantığıyla, gelenlerle bir güç oluşturmaktır…

Elbette sportif başarı geldikçe tribünler de dolacaktır…

Amatör liglerde 20 bin kişiye oynadığımız unutulmasın!..

Bu kent, yine o 20 binleri toplar…

Yeter ki inanalım ve iyi sonuçlar gelsin…

Ama kötü sonuçlarda sırtını dönmek ise en büyük ihanet olur…

Bunu da unutmayalım…

Salon… Balon…

Nerede Lassa-Kağıt maçları…

Nerede Nasaş, Kocaelispor, AEG Eti Kandıra maçları…

Nerede Lise-Sanat maçları…

Salonlara bir ölüm sessizliği çöktü…

Kocaelispor salonları kapadı…

Kağıt zaten kendisi direkt kapandı…

Pektim nalları dikti…

Salon mu…

Balon mu?..

İbo’nun şarkısı gibi…

Benim balonlarım vardııııııııı!.