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KOCAELİSPOR - Karaköprü Belediye (CANLI)

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KOCAELİSPOR - Karaköprü Belediye (CANLI)
Kocaelispor ile Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor, İzmit İsmetpaşa Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçın canlı anlatımını saat 19'dan itibaren takip edebilirsiniz

CANLI ANLATIM...

 

KADROLAR

 

KOCAELİSPOR

KARAKÖPRÜ BELEDİYE

STAT: İzmit İsmetpaşa

HAKEMLER: Levent Aktan, Arda Darcan, Egemen Savran

 

KOCAELİSPOR

1   CAN EMRE YÜCEL

2   FATİH ADIGÜZEL

3   KADİR ÖGE

4   MURAT SONER BAŞAK

6   MERT YAVUZ

8   SEFA NARİN

9   İSHAK KURT

10 BURAK SÜLEYMAN   

17 BURAK ÖZBAKIR

41 HAMZA MUTLU

90 ALİ KETEN

 

YEDEKLER

35 YUSUF ŞENLİK

5   KEMAL CAN AYDEMİR

7   GÖKDENİZ BAYRAKDAR

14 ÖZGÜR SÜREKÇİ

19 MEHMET AVCI

21 FERHAT ERTUKUŞ

99 KEREM YILDIRIM

 

KARAKÖPRÜ BELEDİYE

25 LOKMAN ATAKOL

5   GÖKHAN ŞAHİN

8   BERKAY POLAT

10 METEHAN ANDAÇ ÖZLÜ

14 AHMET BUĞRAHAN TUNCAY

26 ÖMER FARUK ERMEÇ

28 BİLAL ŞEFLEK

33 ALPER HAMDİ BAYRAKTAR

50 HAKAN ALBAYRAK

89 FATİH SANDALLI

99 MEHMET EKSİK

 

YEDEKLER

1   EBUBEKİR ELİHOŞ

6   BEKİR CAN KARA

9   ALİCAN TEZ

12 MEHMET SAYAN

17 MEHMET CAN ÖZTÜRK

27 YELDAR YAMAÇ

67 FIRAT MAN

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