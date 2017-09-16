Kocaelispor küme düşer mi?

Hakan Yağcıoğlu

Rakamlara bakarsanız öyle…

Ama oynanan futbol, bumu hak etmiyor…

Ama direnç bir bitirse var ya…

Paraşütsüz düşeriz…

***

Bu futbolla mı düşeceksiniz?..

Yazık değil mi?..

Yahu bu takım nasıl küme düşmemeye oynar?

Rakamlar kötü…

3 maçta 1 puan. Dün Tekirdağ’ı 4-5’lik yapması gereken Kocaelispor…

Utaş Uşak maçındaki gibi…

Yine artı 4’te golü yedi ve puansız kaldı…

***

Şimdi kazanlar kaynamaya başlar…

Ümit Metin Yıldız gitsin…

Takımı son 15 dakikada yarış atı gibi koşturan Fikret Özcan gitsin…

Yeni yeni isimler gelsin…

Çünkü onlar gelirse, transfer açılacak ya…

Gitsin cepten şöyle bir 300 bin lira daha…

Zenginiz ya…

***

Bir takım ceza alanında bu kadar pozisyon bulup da, golü nasıl atamaz?

Ümit Metin Yıldız mı çıkacak golü atacak…

Onun görevi takımı oraya kadar getirmek…

Sonrası beceriye kalıyor…

Ama bu kadar beceriksizlik olur mu ya…

Yani sabote etseniz ancak bu kadar olur…

***

Neyse, bunu da kaza deyip sineye çekeceğiz…

Deplasmandır deyip, rafa kaldıracağız…

Ligin başıdır diye geçiştireceğiz…

Ama…

Bu hafta ne yapıp edip maçı kazanmalısınız…

Kimse size bu kadar cömert davranmaz…

Tekirdağ adeta defansif hatalarıyla size matın tepside 3 puanı sundu…

Siz elinizin tersiyle ittiniz…

3 puanı ev sahibine bıraktınız…

***

Kocaelispor bu değil…

Bakın…

Futbolunuz umut vermese, burada yazacağımı yazarım…

Ama oynuyorsunuz gol atamıyorsunuz…

Penaltı kaçırıyorsunuz, içeride son saniyelerde 3 puan birden veriyorsunuz…

Bunlar sizin hovardaca harcadığınız puanlar oluyor…

Futbolunuzda ışık var…

Yeter ki gol kaçırmayın…

Geçen sene bile bu kadar pozisyon kazanmamıştınız…

4-5 atacağınız Tekirdağ’a son saniyelerde 3 puanı bıraktınız…

Gecenizi de gecemizi de zehir ettiniz…

Yazık değil mi?..

***

Artık bu beceriksizliği ve amatörlüğü üzerinizden atın…

Damam sezon başı ama inanın zaman çabuk geçiyor…

Çorap söküğü gibi bir sökülürseniz, kimse yüzünüze bakmak, averaj takımı olursunuz…

Benden söylemesi…

O zaman külahları değişiriz…