Kocaelispor, sezonun ilk antrenmanına çıktı

Kocaelispor yeni sezonda da 3. Lig 3. Grup’ta mücadele edecek. Yeşil Siyahlılar, 2017-2018 sezonunun ilk antrenmanını yaptı

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Çenedere parkurunda kros yapan Yeşil Siyahlılar, Poligon Tesisleri’nde toplandı ve saat 18.00’da antrenmana başladı. 1 saat 10 dakika süren ilk çalışmada futbolcular, hafif tempolu düz koşu yaptı. Teknik Direktör Ümit Metin Yıldız, yeni yardımcısı Fikret Özcan ve kaleci Antrenörü Hikmet Batur denetiminde gerçekleşen çalışmaya alt yapıdan A takıma davet edilen gençlerle birlikte tam 25 futbolcu katıldı. İzinli olan Burak Özbakır ile ameliyat olan Mesut Özdemir ilk çalışmada yer almadı.

HAFTAYA İSMETPAŞA’YA GEÇİYORLAR

Kocaelispor 1 hafta boyunca kros yaptıktan sonra sahaya inecek ve antrenmanlarına İzmit İsmetpaşa Stadı’nda devam edecek. 26 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında Bolu Von Otel’de sezon öncesi kampını yapacak olan temsilcimiz, kente dönecek ve son etap çalışmaları için büyük bir ihtimalle Vin-San’a yerleşecek. Kocaelispor’un Bolu kampında en az 3, final etabında da birisi İsmetpaşa Stadı’nda olmak üzere 2 hazırlık maçı yapacağı öğrenildi. Erdem ÖVÜÇ