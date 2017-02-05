Kocaelispor şov yaptı! "4-0"

Kocaelispor ile Erzin Belediyespor İzmit İsmetpaşa Stadı'nda karşılaştı. Maçı Oğuzhan'ın 2, Ali Keten ve Sinan'ın golleri ile 4-0 kazandı.

MAÇ SONA ERDİ...

Dk. 84: Kocaelispor'da Özgür Sürekçi ceza sahası içinde şık bir plase vuruşu ile topu kaleye gönderdi. Top önce üst direk sonra yan direkten döndü.

Dk. 78: Kocaelispor, Sinan Pektemek'in golü ile farkı 4'e çıkardı. Savunma arkasına sarkan Sinan, kaleci Onur'dan sıyrıldı ve topu boş kaleye yuvarladı.

Dk. 70: Erzin'de Umut, kaleci Can ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun plase vuruşu soldan auta çıktı.

Dk. 64: Kocaelispor'da Sinan Pektemek, Mesut Özdemir'in yerine oyuna dahil oldu.

Dk. 61: Kocaelispor ikinci yarıya kontrollü başladı. İlk 15 dakika pozisyonun olmadığı maçın 61. dakikasında Kocaelispor 3. golü buldu. Günün yıldızı Burak Özbakır sağ kanattan atağa çıktı ve Oğuzhan Türkmen'e al da at diye bir pas verdi. Oğuzhan yine sol ayağı ile net bir gol vuruşu ile kaleci Onur'un solundan topu filelerle buluşturdu. (3-0)

İLK YARI BİTTİ

Dk. 45: Ali Keten gole çok yaklaştı. Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta top, Ali Keten'in başını sıyırdı

Dk. 41: Kocaelispor ikinci golü buldu. Savunmadan gönderilen uzun topa çok iyi yükselen Burak Özbakır kafa pası ile Oğuzhan'ı topla buluşturdu. Savunmanın da hatası ile topu kazanan Oğuzhan karşısında gördüğü Ömer'den topu kurtardı ve sol ayağı ile topu ağlara göndermeyi başardı. (2-0)

Dk. 36: Kocaelispor ikinci gole yaklaştı. Kadir Gezer'in kullandığı köşe vuruşunda Ali Keten bir kez daha kafayı vurdu, kaleci Ömer bu kez topu son anda çıkardı.

Dk. 27: Konuk ekip bir kez daha gole yaklaştı. Kadir Gezer topu kaptırdı. Şahin topu kazandı ve Umut'a pas verdi. Can'ı karşısında gören Umut'un vuruşu etkili olmadı. Top, soldan auta çıktı.

Dk. 24: Erzin ekibi atak yönü sağ kanattan köşe vuruşu kullandı. Umut yakın mesafeden topu ıskaladı.

Dk. 14: Kocaelispor 2. gole çok yaklaştı. Oğuzhan Türknen savunma arkasına koşu yaptı. Kaleci Ömer topa uzandı ve top boşta kaldı. Oğuzhan sol çaprazdan kaleye şut çekti. Savunmadan seken top yükseklik kazandı ve kaleci Ömer son anda topu kornere gönderdi.

Dk. 11: Kocaelispor bu dakikada golü buldu. Burak Özbakır Kocaelispor'a korner kazandırdı. Korneri Kadir Gezer kullandı ve gerilerden gelen Ali Keten çok net bir kafa vuruşu ile topu kaleci Ömer'in solundan ağlara gönderdi. Bu gol, stoper Ali Keten'in 4. golü oldu. (1-0)

Dk. 8: Kadir Gezer mutlak bir golü önledi. 8 dakikada Erzin Belediyespor çok etkili geldi. Savunma arkasına sarkan Abdulhaluk kaleci Can ile karşı karşıya kaldı. Haluk pasını Umut Koray'a verdi. Koray topu boş kaleye gönderecekken Kadir Gezer son anda sağ ayağının parmak ucu ile topu rakibine gitmeden önce önledi.

Dk. 2: Kocaelispor ilk tehlikeli atağını gerçekleştirdi. Sol kanatta Hamza topla rakip ceza sahasına kadar sokuldu. Kaleye şut çekmekte geç kalan Hamza Sefa'ya pas verdi. Sefa'nın şutu savunmadan döndü.

MAÇ BAŞLADI... BAŞARILAR KOCAELİSPOR..!

KOCAELİSPOR

ERZİN BELEDİYESPOR

STAT: İzmit İsmetpaşa

HAKEMLER: Nuri Karahançer, Tolga Dede, Tolga Özcan

KOCAELİSPOR

1 Can Emre Yücel

2 Kadir Gezer

3 Kadir Öğe

4 Murat Soner Başak

8 Sefa Narin

12 Mesut Özdemir

41 Hamza Mutlu

50 Ali Keten

61 Burak Özbakır

6 Mert Yavuz

7 Oğuzhan Türkmen

YEDEKLER

53 Kılıçarslan Kopuz

5 Kemal Can Aydemir

9 İshak Kurt

17 Özgür Sürekçi

10 Burak Süleyman

11 Sinan Pektemek

62 Şenol Yıldırım

ERZİN BELEDİYESPOR

84 Ömer Kavurkacı

5 Metin İlhan

23Tuncer Baysal

3 Şahin Tüter

8 Nureddin Ersoy

14 Yılmaz Lüle

19 Emre Keleşoğlu

66 Fatih Uyar

77 Abdulhaluk Aba

80 Umut Çelik

11 Umut Koray Öz

YEDEKLER

55 Cüneyt Çelik

7 Mahsum Kara

17 Yücel Candemir

20 Serdar Sudun

25 Okan Saraçoğlu

35 Oğuzhan Bozkurt

97 Serhat Akyün