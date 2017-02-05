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Kocaelispor şov yaptı! "4-0"

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Kocaelispor şov yaptı! "4-0"
Kocaelispor ile Erzin Belediyespor İzmit İsmetpaşa Stadı'nda karşılaştı. Maçı Oğuzhan'ın 2, Ali Keten ve Sinan'ın golleri ile 4-0 kazandı.

MAÇ SONA ERDİ...

Dk. 84: Kocaelispor'da Özgür Sürekçi ceza sahası içinde şık bir plase vuruşu ile topu kaleye gönderdi. Top önce üst direk sonra yan direkten döndü.

Dk. 78: Kocaelispor, Sinan Pektemek'in golü ile farkı 4'e çıkardı. Savunma arkasına sarkan Sinan, kaleci Onur'dan sıyrıldı ve topu boş kaleye yuvarladı. 

Dk. 70: Erzin'de Umut, kaleci Can ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun plase vuruşu soldan auta çıktı. 

Dk. 64: Kocaelispor'da Sinan Pektemek, Mesut Özdemir'in yerine oyuna dahil oldu.

Dk. 61: Kocaelispor ikinci yarıya kontrollü başladı. İlk 15 dakika pozisyonun olmadığı maçın 61. dakikasında Kocaelispor 3. golü buldu. Günün yıldızı Burak Özbakır sağ kanattan atağa çıktı ve Oğuzhan Türkmen'e al da at diye bir pas verdi. Oğuzhan yine sol ayağı ile net bir gol vuruşu ile kaleci Onur'un solundan topu filelerle buluşturdu. (3-0)

İLK YARI BİTTİ

Dk. 45: Ali Keten gole çok yaklaştı. Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta top, Ali Keten'in başını sıyırdı 

Dk. 41: Kocaelispor ikinci golü buldu. Savunmadan gönderilen uzun topa çok iyi yükselen Burak Özbakır kafa pası ile Oğuzhan'ı topla buluşturdu. Savunmanın da hatası ile topu kazanan Oğuzhan karşısında gördüğü Ömer'den topu kurtardı ve sol ayağı ile topu ağlara göndermeyi başardı. (2-0)

Dk. 36: Kocaelispor ikinci gole yaklaştı. Kadir Gezer'in kullandığı köşe vuruşunda Ali Keten bir kez daha kafayı vurdu, kaleci Ömer bu kez topu son anda çıkardı.

Dk. 27: Konuk ekip bir kez daha gole yaklaştı. Kadir Gezer topu kaptırdı. Şahin topu kazandı ve Umut'a pas verdi. Can'ı karşısında gören Umut'un vuruşu etkili olmadı. Top, soldan auta çıktı. 

Dk. 24: Erzin ekibi atak yönü sağ kanattan köşe vuruşu kullandı. Umut yakın mesafeden topu ıskaladı.

Dk. 14: Kocaelispor 2. gole çok yaklaştı. Oğuzhan Türknen savunma arkasına koşu yaptı. Kaleci Ömer topa uzandı ve top boşta kaldı. Oğuzhan sol çaprazdan kaleye şut çekti. Savunmadan seken top yükseklik kazandı ve kaleci Ömer son anda topu kornere gönderdi.

Dk. 11: Kocaelispor bu dakikada golü buldu. Burak Özbakır Kocaelispor'a korner kazandırdı. Korneri Kadir Gezer kullandı ve gerilerden gelen Ali Keten çok net bir kafa vuruşu ile topu kaleci Ömer'in solundan ağlara gönderdi. Bu gol, stoper Ali Keten'in 4. golü oldu. (1-0)

Dk. 8: Kadir Gezer mutlak bir golü önledi. 8 dakikada Erzin Belediyespor çok etkili geldi. Savunma arkasına sarkan Abdulhaluk kaleci Can ile karşı karşıya kaldı. Haluk pasını Umut Koray'a verdi. Koray topu boş kaleye gönderecekken Kadir Gezer son anda sağ ayağının parmak ucu ile topu rakibine gitmeden önce önledi.

Dk. 2: Kocaelispor ilk tehlikeli atağını gerçekleştirdi. Sol kanatta Hamza topla rakip ceza sahasına kadar sokuldu. Kaleye şut çekmekte geç kalan Hamza Sefa'ya pas verdi. Sefa'nın şutu savunmadan döndü.

MAÇ BAŞLADI... BAŞARILAR KOCAELİSPOR..!

 

KOCAELİSPOR

ERZİN BELEDİYESPOR

STAT: İzmit İsmetpaşa

HAKEMLER: Nuri Karahançer, Tolga Dede, Tolga Özcan

 

KOCAELİSPOR

1  Can Emre Yücel   

2  Kadir Gezer   

3  Kadir Öğe   

4  Murat Soner Başak   

8  Sefa Narin   

12 Mesut Özdemir   

41 Hamza Mutlu   

50 Ali Keten   

61 Burak Özbakır   

6   Mert Yavuz   

7   Oğuzhan Türkmen   

 

YEDEKLER

53 Kılıçarslan Kopuz   

5   Kemal Can Aydemir   

9   İshak Kurt   

17 Özgür Sürekçi   

10 Burak Süleyman   

11 Sinan Pektemek   

62 Şenol Yıldırım   

 

ERZİN BELEDİYESPOR

84 Ömer Kavurkacı   

5  Metin İlhan   

23Tuncer Baysal   

3  Şahin Tüter   

8   Nureddin Ersoy   

14 Yılmaz Lüle   

19 Emre Keleşoğlu   

66 Fatih Uyar   

77 Abdulhaluk Aba   

80 Umut Çelik   

11 Umut Koray Öz   

 

YEDEKLER

55 Cüneyt Çelik   

7   Mahsum Kara   

17 Yücel Candemir   

20 Serdar Sudun   

25 Okan Saraçoğlu   

35 Oğuzhan Bozkurt   

97 Serhat Akyün    

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