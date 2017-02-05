Kocaelispor şov yaptı! "4-0"

MAÇ SONA ERDİ...
Dk. 84: Kocaelispor'da Özgür Sürekçi ceza sahası içinde şık bir plase vuruşu ile topu kaleye gönderdi. Top önce üst direk sonra yan direkten döndü.
Dk. 78: Kocaelispor, Sinan Pektemek'in golü ile farkı 4'e çıkardı. Savunma arkasına sarkan Sinan, kaleci Onur'dan sıyrıldı ve topu boş kaleye yuvarladı.
Dk. 70: Erzin'de Umut, kaleci Can ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun plase vuruşu soldan auta çıktı.
Dk. 64: Kocaelispor'da Sinan Pektemek, Mesut Özdemir'in yerine oyuna dahil oldu.
Dk. 61: Kocaelispor ikinci yarıya kontrollü başladı. İlk 15 dakika pozisyonun olmadığı maçın 61. dakikasında Kocaelispor 3. golü buldu. Günün yıldızı Burak Özbakır sağ kanattan atağa çıktı ve Oğuzhan Türkmen'e al da at diye bir pas verdi. Oğuzhan yine sol ayağı ile net bir gol vuruşu ile kaleci Onur'un solundan topu filelerle buluşturdu. (3-0)
İLK YARI BİTTİ
Dk. 45: Ali Keten gole çok yaklaştı. Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta top, Ali Keten'in başını sıyırdı
Dk. 41: Kocaelispor ikinci golü buldu. Savunmadan gönderilen uzun topa çok iyi yükselen Burak Özbakır kafa pası ile Oğuzhan'ı topla buluşturdu. Savunmanın da hatası ile topu kazanan Oğuzhan karşısında gördüğü Ömer'den topu kurtardı ve sol ayağı ile topu ağlara göndermeyi başardı. (2-0)
Dk. 36: Kocaelispor ikinci gole yaklaştı. Kadir Gezer'in kullandığı köşe vuruşunda Ali Keten bir kez daha kafayı vurdu, kaleci Ömer bu kez topu son anda çıkardı.
Dk. 27: Konuk ekip bir kez daha gole yaklaştı. Kadir Gezer topu kaptırdı. Şahin topu kazandı ve Umut'a pas verdi. Can'ı karşısında gören Umut'un vuruşu etkili olmadı. Top, soldan auta çıktı.
Dk. 24: Erzin ekibi atak yönü sağ kanattan köşe vuruşu kullandı. Umut yakın mesafeden topu ıskaladı.
Dk. 14: Kocaelispor 2. gole çok yaklaştı. Oğuzhan Türknen savunma arkasına koşu yaptı. Kaleci Ömer topa uzandı ve top boşta kaldı. Oğuzhan sol çaprazdan kaleye şut çekti. Savunmadan seken top yükseklik kazandı ve kaleci Ömer son anda topu kornere gönderdi.
Dk. 11: Kocaelispor bu dakikada golü buldu. Burak Özbakır Kocaelispor'a korner kazandırdı. Korneri Kadir Gezer kullandı ve gerilerden gelen Ali Keten çok net bir kafa vuruşu ile topu kaleci Ömer'in solundan ağlara gönderdi. Bu gol, stoper Ali Keten'in 4. golü oldu. (1-0)
Dk. 8: Kadir Gezer mutlak bir golü önledi. 8 dakikada Erzin Belediyespor çok etkili geldi. Savunma arkasına sarkan Abdulhaluk kaleci Can ile karşı karşıya kaldı. Haluk pasını Umut Koray'a verdi. Koray topu boş kaleye gönderecekken Kadir Gezer son anda sağ ayağının parmak ucu ile topu rakibine gitmeden önce önledi.
Dk. 2: Kocaelispor ilk tehlikeli atağını gerçekleştirdi. Sol kanatta Hamza topla rakip ceza sahasına kadar sokuldu. Kaleye şut çekmekte geç kalan Hamza Sefa'ya pas verdi. Sefa'nın şutu savunmadan döndü.
MAÇ BAŞLADI... BAŞARILAR KOCAELİSPOR..!
KOCAELİSPOR
ERZİN BELEDİYESPOR
STAT: İzmit İsmetpaşa
HAKEMLER: Nuri Karahançer, Tolga Dede, Tolga Özcan
KOCAELİSPOR
1 Can Emre Yücel
2 Kadir Gezer
3 Kadir Öğe
4 Murat Soner Başak
8 Sefa Narin
12 Mesut Özdemir
41 Hamza Mutlu
50 Ali Keten
61 Burak Özbakır
6 Mert Yavuz
7 Oğuzhan Türkmen
YEDEKLER
53 Kılıçarslan Kopuz
5 Kemal Can Aydemir
9 İshak Kurt
17 Özgür Sürekçi
10 Burak Süleyman
11 Sinan Pektemek
62 Şenol Yıldırım
ERZİN BELEDİYESPOR
84 Ömer Kavurkacı
5 Metin İlhan
23Tuncer Baysal
3 Şahin Tüter
8 Nureddin Ersoy
14 Yılmaz Lüle
19 Emre Keleşoğlu
66 Fatih Uyar
77 Abdulhaluk Aba
80 Umut Çelik
11 Umut Koray Öz
YEDEKLER
55 Cüneyt Çelik
7 Mahsum Kara
17 Yücel Candemir
20 Serdar Sudun
25 Okan Saraçoğlu
35 Oğuzhan Bozkurt
97 Serhat Akyün