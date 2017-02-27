Kocaelispor U-19 galip

Yıllar önce İsmetpaşa Stadı’nda önce PAF (Profesyonelliğe Aday Futbolcular) ardından da A Takım maçları oynanırdı

Aynı statta olmasa da önceki gün böyle bir gün yaşandı. 17 Ağustos Stadı’nda Kocaelispor U-19 Akademi Takımı ile Beylerbeyi U-19 Akademi takımı karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Kocaelispor, Ferhat’ın nefis kafa golü ile 1-0 kazandı ve 3 puana uzandı.Zorlu maçı Başkan Bahri Yavuz, yöneticiler ve Kocaelisporlu taraftarlar da izledi. Bu maçın ardından rakibini mağlup eden gençler ve Yeşil Siyahlılar, yan taraftaki İsmetpaşa Stadı’na geçerek Karacabey Birlikspor ile oynanan A Takım maçını heyecan içerisinde izledi.