Kocaelispor ve Birlikspor aynı uçakta

Bu hafta sonu zorlu maçlara çıkacak olan Kocaelispor ile Kocaeli Birlikspor gidiş yolculuğunu aynı uçak ile gerçekleştirecek.

GİDİŞ AYNI, DÖNÜŞ FARKLI

Kocaelispor, Bayburt Grup İl Özel İdare ile oynanacak olan maç için Erzurum üzerinden Bayburt’a geçecek. Kocaeli Birlikspor ise Erzurum Büyükşehir Belediyespor maçı için aynı kente gidecek. İki takım da Cumartesi günü Pegasus Havayollarına ait 9.50 uçağı ile Erzurum’a uçacak. Birlikspor, Palandöken’de yer alan Polat Erzurum Resort Hotel’de, Kocaelispor ise Bayburt Konaklama Otel’de kampa girecek. Kocaelispor pazar akşamı Erzurum üzerinden 21.00, Birlikspor ise 18.50 uçağı ile kente dönüş yapacak.