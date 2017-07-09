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Kocaelispor ve Darıca G.B. yönetimde yok?

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Kocaelispor ve Darıca G.B. yönetimde yok?
Fatih Karagümrük Başkanı Cengiz Günaydın yeniden 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı seçildi. Erhan Yılmaz ve Kocaeli Birlikspor da yönetime girdi.

ÖNEMLİ BİR GÖREV…

2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği’nin 1. olağan genel kurul toplantısı, İstanbul’da gerçekleştirildi. Mövenpick Otel’deki genel kurula, 2. ve 3. Lig kulüplerinin başkanları ve temsilcileri katıldı. Spor Toto 2. Lig kulüplerinden Fatih Karagümrük Başkanı Cengiz Günaydın, tek aday olarak girdiği seçimde tekrar başkan seçildi. Birlikspor ve Gölcükspor yönetimde ve denetimde yer alırken, Kocaelispor ve Darıca görev almadı. Olağan genel kurul seçimlerinde yönetim kurulu şu takımlardan oluştu…

 

L ASIL ÜYELER:

Fatih Karagümrük, Çorum Belediye, Anadolu Bağcılar, Tarsus İ.Y, Ofspor, Muğlaspor, Sancaktepe, 24 Erzincan, Tire 1922, Gölcükspor, Tuzlaspor, Nazilli Belediye, Kahraman Kazan, Bayburt Grup, Ankara Demirspor, Tokatspor, Afjet Afyon, Silivrispor, Çatalca, Bergama Belediye, B.B. Vanspor, Karacabey Birlik.

 

L DENETLEME KURULU:

Gümüşhanespor, HEASK, Kemerspor, Kırklareli, Kocaeli Birlik ve Erbaaspor, Zonguldak Kömür, Fethiye, Kozan Belediye, Yomraspor,Tepecik ve B.B. Vanspor…

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