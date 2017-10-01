KOCAELİSPOR:0 Arsinspor:0 (CANLI)

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Kocaelispor iln Arsinspor sezonun altıncı maçında Arsinspor'u konuk ediyor.
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Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim