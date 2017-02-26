KOCAELİSPOR:0 - Karacabey:1 (CANLI)

DAKİKALAR...
Devre Arası...
Dk. 45 Karacabey’den Hurşut uzun top gönderdi Alim kaleciyle karşı karşıya kaldı şutunu çekti kaleciden sekti dönen topa Ali Serin vurdu karambolde top ağlarla buluştu. 0-1
Dk. 44 Kocaelispor’un Kadir Öge ile kullandığı tehlikeli serbest vuruşla topu Burak ile buluşturdu ancak şutu defanstan döndü dönen topu Ali Keten tamamlamaya çalıştı ancak kaleci çıkardı son olarak Sinan’ın önünde kalan topu Sinan ağlarla buluşturamadı.
Dk. 41 Soldan Kocaelispor’um atağında Burak Süleyman soldan çalımlarla sıfıra inip ortasını açtı ancak Sinan’ın kafasında kaleci İhsan topun hakimi oldu.
Dk. 29 Muhammed Özdemir sarı kart.
Dk. 28 Kadir Gezer sağdan uzun ortasını yaptı ancak Sinan kafasıyla yetişemedi yüzde yüzlük gol kaçtı.
Dk. 25 Soldan Samet atağı geliştirdi. Tehlikeli ortasına kimse dokunamadı.
Dk. 24 Karacabey atağında Hurşut ortasını ceza sahasına gönderdi sol tarafta seken topa Samet dokundu az farkla auta gitti.
Dk. 15 Erhan Gözetlik sarı kart.
Dk. 13 Sağ taraftan Kocaelispor atağında Kadir Gezer ortasını yaptı ancak Sinan’dan önce Kaleci İhsan topun sahibi oldu.
Dk. 2 Kocaelisporun atağında sağdan Hamza getirdi içeriye kesti son anda Karacabey defansı Oğuzhan’dan önce topu kornere attı.
KADRO
KOCAELİSPOR
KARACABEY BİRLİK
STAT: İzmit İsmetpaşa
HAKEMLER: Burak Özcan, Nurettin Dinçer Demir, Cengizhan Öztürk
KOCAELİSPOR
1 CAN EMRE YÜCEL
2 KADİR GEZER
3 KADİR ÖGE
4 MURAT SONER BAŞAK
6 MERT YAVUZ
7 OĞUZHAN TÜRKMEN
8 SEFA NARİN
10 BURAK SÜLEYMAN
11 SİNAN PEKTEMEK
41 HAMZA MUTLU
50 ALİ KETEN
YEDEKLER
53 KILIÇ ARSLAN KOPUZ
5 KEMAL CAN AYDEMİR
9 İSHAK KURT
17 ÖZGÜR SÜREKÇİ
22 EROL DURBAKAN
61 BURAK ÖZBAKIR
62 ŞENOL YILDIRIM
KARACABEY BİRLİK
1 İHSAN TURGUT KIRVELİ
8 M. RIDVAN ÖZDEMİR
10 HURŞUT MERİÇ
22 ALİ SERİN
23 GÖKHAN AKILLI
48 ALİM HARLAK
52 YUSUF EFİL
56 SAMET TAŞ
77 DENİZ KESKİN
88 ERHAN GÖZETLİK
99 OSMAN ALPTEKİN
YEDEKLER
18 RAMAZAN AKILLI
12 EMRE ERTAŞ
17 İBRAHİM AK
27 SÜLEYMAN BAYKUŞ
44 HÜSEYİN KORKMAZ
54 GÖKHAN TUNAHAN
61 ALP ERTUNGA