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KOCAELİSPOR:0 - MANAVGATSPOR: 0(CANLI)

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KOCAELİSPOR:0 - MANAVGATSPOR: 0(CANLI)
Kocaelispor hafta içi mesaisinde Manavgatspor ile karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımını takip edebilirsiniz.

KADRO

KOCAELİSPOR

MANAVGATSPOR

STAT: İzmit İsmetpaşa

HAKEMLER: Eser Birinci, Hamdi Tontu, Anıl Usta

 

KOCAELİSPOR

1   CAN EMRE YÜCEL

2   KADİR GEZER

3   KADİR ÖGE

4   MURAT SONER BAŞAK

7   OĞUZHAN TÜRKMEN

8   SEFA NARİN

10 BURAK SÜLEYMAN

11 SİNAN PEKTEMEK

41 HAMZA MUTLU

50 ALİ KETEN

61 BURAK ÖZBAKIR

 

YEDEKLER

53 KILIÇ ARSLAN KOPUZ

5   KEMAL CAN AYDEMİR

6   MERT YAVUZ

9   İSHAK KURT

17 ÖZGÜR SÜREKÇİ

22 EROL DURBAKAN

62 ŞENOL YILDIRIM

 

MANAVGATSPOR

15 İSMAİL ÇETİN

4   FİKRET SEVİLGEN

6   ÖMER YAYLACI

9   AHMET SARI

10 ANIL YILDIRIM

14 ENVER EKİNCİ

19 EMRE TOPTAN

54 HAKKI HELVACI

55 BURAK ÖZCAN

65 MÜCAHİT TARHAN

77 KEMAL BOLAT

 

YEDEKLER

69 M.İBRAHİM ERBAŞ

17 FERHAT GERGER

20 HALİL BAĞDAŞ

22 HÜSEYİN ONUR KAÇAR

30 ŞERİF DOĞAN

39 MUHAMMED HASTÜRK

62 NİMET KAYAALP

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