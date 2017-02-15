KOCAELİSPOR:0 - MANAVGATSPOR: 0(CANLI)

KADRO
KOCAELİSPOR
MANAVGATSPOR
STAT: İzmit İsmetpaşa
HAKEMLER: Eser Birinci, Hamdi Tontu, Anıl Usta
KOCAELİSPOR
1 CAN EMRE YÜCEL
2 KADİR GEZER
3 KADİR ÖGE
4 MURAT SONER BAŞAK
7 OĞUZHAN TÜRKMEN
8 SEFA NARİN
10 BURAK SÜLEYMAN
11 SİNAN PEKTEMEK
41 HAMZA MUTLU
50 ALİ KETEN
61 BURAK ÖZBAKIR
YEDEKLER
53 KILIÇ ARSLAN KOPUZ
5 KEMAL CAN AYDEMİR
6 MERT YAVUZ
9 İSHAK KURT
17 ÖZGÜR SÜREKÇİ
22 EROL DURBAKAN
62 ŞENOL YILDIRIM
MANAVGATSPOR
15 İSMAİL ÇETİN
4 FİKRET SEVİLGEN
6 ÖMER YAYLACI
9 AHMET SARI
10 ANIL YILDIRIM
14 ENVER EKİNCİ
19 EMRE TOPTAN
54 HAKKI HELVACI
55 BURAK ÖZCAN
65 MÜCAHİT TARHAN
77 KEMAL BOLAT
YEDEKLER
69 M.İBRAHİM ERBAŞ
17 FERHAT GERGER
20 HALİL BAĞDAŞ
22 HÜSEYİN ONUR KAÇAR
30 ŞERİF DOĞAN
39 MUHAMMED HASTÜRK
62 NİMET KAYAALP