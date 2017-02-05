KOCAELİSPOR:1 - ERZİN BLD:0

Kocaelispor ile Erzin Belediyespor İzmit İsmetpaşa Stadı'nda karşılaşıyor.

Dk. 11: Kocaelispor bu dakikada golü buldu. Burak Özbakır Kocaelispor'a korner kazandırdı. Korneri Kadir Gezer kullandı ve gerilerden gelen Ali Keten çok net bir kafa vuruşu ile topu kaleci Ömer'in solundan ağlara gönderdi. Bu gol, stoper Ali Keten'in 4. golü oldu. (1-0)

Dk. 8: Kadir Gezer mutlak bir golü önledi. 8 dakikada Erzin Belediyespor çok etkili geldi. Savunma arkasına sarkan Abdulhaluk kaleci Can ile karşı karşıya kaldı. Haluk pasını Umut Koray'a verdi. Koray topu boş kaleye gönderecekken Kadir Gezer son anda sağ ayağının parmak ucu ile topu rakibine gitmeden önce önledi.

Dk. 2: Kocaelispor ilk tehlikeli atağını gerçekleştirdi. Sol kanatta Hamza topla rakip ceza sahasına kadar sokuldu. Kaleye şut çekmekte geç kalan Hamza Sefa'ya pas verdi. Sefa'nın şutu savunmadan döndü.

MAÇ BAŞLADI... BAŞARILAR KOCAELİSPOR..!

KOCAELİSPOR

ERZİN BELEDİYESPOR

STAT: İzmit İsmetpaşa

HAKEMLER: Nuri Karahançer, Tolga Dede, Tolga Özcan

KOCAELİSPOR

1 Can Emre Yücel

2 Kadir Gezer

3 Kadir Öğe

4 Murat Soner Başak

8 Sefa Narin

12 Mesut Özdemir

41 Hamza Mutlu

50 Ali Keten

61 Burak Özbakır

6 Mert Yavuz

7 Oğuzhan Türkmen

YEDEKLER

53 Kılıçarslan Kopuz

5 Kemal Can Aydemir

9 İshak Kurt

17 Özgür Sürekçi

10 Burak Süleyman

11 Sinan Pektemek

62 Şenol Yıldırım

ERZİN BELEDİYESPOR

84 Ömer Kavurkacı

5 Metin İlhan

23Tuncer Baysal

3 Şahin Tüter

8 Nureddin Ersoy

14 Yılmaz Lüle

19 Emre Keleşoğlu

66 Fatih Uyar

77 Abdulhaluk Aba

80 Umut Çelik

11 Umut Koray Öz

YEDEKLER

55 Cüneyt Çelik

7 Mahsum Kara

17 Yücel Candemir

20 Serdar Sudun

25 Okan Saraçoğlu

35 Oğuzhan Bozkurt

97 Serhat Akyün