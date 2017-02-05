KOCAELİSPOR:1 - ERZİN BLD:0

Dk. 11: Kocaelispor bu dakikada golü buldu. Burak Özbakır Kocaelispor'a korner kazandırdı. Korneri Kadir Gezer kullandı ve gerilerden gelen Ali Keten çok net bir kafa vuruşu ile topu kaleci Ömer'in solundan ağlara gönderdi. Bu gol, stoper Ali Keten'in 4. golü oldu. (1-0)
Dk. 8: Kadir Gezer mutlak bir golü önledi. 8 dakikada Erzin Belediyespor çok etkili geldi. Savunma arkasına sarkan Abdulhaluk kaleci Can ile karşı karşıya kaldı. Haluk pasını Umut Koray'a verdi. Koray topu boş kaleye gönderecekken Kadir Gezer son anda sağ ayağının parmak ucu ile topu rakibine gitmeden önce önledi.
Dk. 2: Kocaelispor ilk tehlikeli atağını gerçekleştirdi. Sol kanatta Hamza topla rakip ceza sahasına kadar sokuldu. Kaleye şut çekmekte geç kalan Hamza Sefa'ya pas verdi. Sefa'nın şutu savunmadan döndü.
MAÇ BAŞLADI... BAŞARILAR KOCAELİSPOR..!
KOCAELİSPOR
ERZİN BELEDİYESPOR
STAT: İzmit İsmetpaşa
HAKEMLER: Nuri Karahançer, Tolga Dede, Tolga Özcan
KOCAELİSPOR
1 Can Emre Yücel
2 Kadir Gezer
3 Kadir Öğe
4 Murat Soner Başak
8 Sefa Narin
12 Mesut Özdemir
41 Hamza Mutlu
50 Ali Keten
61 Burak Özbakır
6 Mert Yavuz
7 Oğuzhan Türkmen
YEDEKLER
53 Kılıçarslan Kopuz
5 Kemal Can Aydemir
9 İshak Kurt
17 Özgür Sürekçi
10 Burak Süleyman
11 Sinan Pektemek
62 Şenol Yıldırım
ERZİN BELEDİYESPOR
84 Ömer Kavurkacı
5 Metin İlhan
23Tuncer Baysal
3 Şahin Tüter
8 Nureddin Ersoy
14 Yılmaz Lüle
19 Emre Keleşoğlu
66 Fatih Uyar
77 Abdulhaluk Aba
80 Umut Çelik
11 Umut Koray Öz
YEDEKLER
55 Cüneyt Çelik
7 Mahsum Kara
17 Yücel Candemir
20 Serdar Sudun
25 Okan Saraçoğlu
35 Oğuzhan Bozkurt
97 Serhat Akyün